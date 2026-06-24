Vlagyimir Putyin terítette kártyáit Ukrajna ügyében
Aréna
Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
2026. június 24. 18:00
Novák Zoltán a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
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