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2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
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ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

2026. június 24. 18:00
Novák Zoltán a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

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Audio tartalmak

2026. június 24. 18:46
Gáncs Kristóf: az Ökumenikus Segélyszervezet 35 évének legnagyobb menekültügyi programját hajtja most végre
2026. június 24. 18:34
Növekvő adósság és makacs infláció árnyékolja be Szlovákia jövőjét
2026. június 24. 18:10
Példaértékű munkákat és teljesítményeket díjaztak
2026. június 24. 17:46
Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”
2026. június 24. 16:46
Boromisza Zsombor: nem a Velencei-tó vizének pótlásán, hanem a turizmus alkalmazkodásán kellene gondolkodni
2026. június 24. 15:12
Bendarzsevszkij Anton: az orosz lakosság jó része most érezte meg, hogy országa pusztító háborút vív
2026. június 24. 13:29
Apáti Ferenc: a zöldség és a gyümölcs már luxus a legtöbb embernek
2026. június 24. 11:46
Iráni alku? Teljesen ellentétesek az álláspontok az atomellenőrzésről
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