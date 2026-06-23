Látványos művelet kezdődik a Mohácsi Duna-hídnál – fotó

Újabb látványos mérföldkőhöz érkezett a Mohácsi Duna-híd építése. Információink szerint a következő napokban megkezdődik az első hídív betolása a mederpillérre egy speciális hidraulikus szerkezet segítségével. A Mohácsi Hírek úgy tudja, hogy a következő napokban megkezdődik az első hídív betolása a mederpillérre egy speciális hidraulikus szerkezet segítségével.

Az elsőként betolásra kerülő acélszerkezet a teljes híd mintegy egyharmadát alkotja majd, így a művelet eredménye – ahogy a több ezer tonnás acélszerkezetet lassan, centinként tolják előre speciális hidraulikus szerkezetek segítségével – már a városból és a Duna-part több pontjáról is jól látható lesz. Amennyiben a munkálatok a tervek szerint haladnak, néhány napon belül már a Duna fölött magasodik

Mint a lap Facebook-bejegyzésében hozzáteszi, a most következő művelet azért is különleges, mert először válik igazán érzékelhetővé a híd végleges formája. Eddig a munkálatok jelentős része a háttérben, a szerelőtéren vagy a víz alatt zajlott, most azonban a mohácsiak saját szemükkel láthatják, ahogy a készülő átkelő fokozatosan birtokba veszi a Duna fölötti teret.

A beruházás körül ugyanakkor annak költsége és szükségessége miatt továbbra is élénk szakmai és politikai vita zajlik. A mohácsi Duna-híd ügyében korábban Hargitai János országgyűlési képviselő a közlekedési és beruházási miniszterhez fordult, hangsúlyozva, hogy a projekt a Dél-Dunántúl fejlődésének egyik kulcsfontosságú előfeltétele, illetve hogy a hídépítési beruházást egy nemzetközi közlekedési folyosó részeként kell értelmezni.

Válaszában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elismerte a vidékfejlesztés fontosságát, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a vidék fejlesztése nem merülhet ki újabb és újabb utak aszfaltozásában. Szerinte is szükség van egy Duna-hídra Mohácsnál, de a projekt műszaki tartalmát a lehető legnagyobb mértékben racionalizálni kell.

(A nyitóképen a most készülő híd látványterve.)