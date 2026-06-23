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Egy guriga cellux vagy ragasztószalag piros műanyag adagolóval.
Nyitókép: Unsplash

Sírt a kislány, az óvodapedagógus leragasztotta a száját

Infostart / MTI

Meglehetősen nagy perpatvar kerekedett a gyerekek közötti összetűzésből, aminek a vége az lett, hogy az óvodapedagógus széles ragasztószalaggal leragasztotta egy síró, kiabáló kislány száját, majd nem sokkal később le is tépte róla azt. Az ügyészség vádat emelt a nő ellen.

A Gödöllői Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy óvodapedagógussal szemben, aki az óvodában egy kislányt bántalmazott – közölte kedden a Pest Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint a nő egy Gödöllőhöz közeli település óvodájában dolgozott óvodapedagógusként. 2024 áprilisában az 5 éves kislány az udvaron összeveszett egy kisfiúval, akivel ütni kezdték egymást.

Az óvónő a gyerekeket szétválasztotta és a kislányt büntetésül egy kisszékre ültette, de a lány hangosan sírni kezdett, mert társai csúfolták.

A sértett zokogását és kiabálását meghallotta az irodában tartózkodó óvodapedagógus, aki az udvarra ment, és miután a kolléganője tájékoztatta a történtekről,

a vádlott a síró kislány kezét megfogta és az irodába vitte, ahol egy széles cellux ragasztószalaggal leragasztotta a kislány száját, majd azt körülbelül egy perc elteltével letépte.

Miután a kislány abbahagyta a sírást, a vádlott visszavitte őt az udvarra. A kislánynak könnyű, 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett.

Az ügyészség a közleményben hangsúlyozta, hogy a vádlott magatartásával veszélyeztette a kiskorú erkölcsi, érzelmi és testi fejlődését.

A Gödöllői Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és minősített könnyű testi sértés bűntettével vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni – írták.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Sírt a kislány, az óvodapedagógus leragasztotta a száját

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