Nagy veszély országszerte – figyelmeztetik az autósokat

A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültetkintően, nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nemcsak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli fokozott óvatosságot. Irányváltoztatásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveiken.

A kombájnok csak a vágóasztal leszerelése után hajthatnak az utakra – írták.

A közlemény szerint mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol KRESZ-tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat.

A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek sebessége óránként legfeljebb 25 kilométeres, a mezőgazdasági vontatóké legfeljebb 40 kilométeres – tették hozzá.