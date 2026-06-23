Itt a korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag – a nap hírei

Megvonná az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte: nagy többséggel elfogadta az Országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6 ezer milliárd forint uniós forrás hazahozatalához.

Az uniós forrás felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint két év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az Integritás Hatóság jogköreit. Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra.

Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A 24.hu azt írja, az érintettek között van Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester.

A Visegrádi 4-ek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni – jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta: erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatás-fejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4-csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is.

Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A Monetáris Tanács most 25 bázisponttal 6 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árréskorlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást.

Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta: itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez.

Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű. Június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunaferrnél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék.

Tizenkét órás munkabeszüntetést tartanak holnap a dolgozók a dél-koreai Hanon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A munkáltató elutasítja a dolgozók bérfejlesztését.

Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember fogja vezetni az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot – jelentette be az egészségügyi miniszter. A hatóság független lesz a minisztériumtól. A tárcavezető az Inforádiónak úgy nyilatkozott, felülvizsgálják a meddőségi kezelések államosítását, és lehetővé tennék az anonim petesejt-adományozást.

Az aszálykárok és a szőlőbetegség miatti veszteségek kompenzálását célzó jogszabálytervezeteket tett közzé az agrártárca. A 2025-ös aszály jelentős károkat okozott. Magyarország 10,8 millió euró támogatást kapott kompenzálásra.

Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében. 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt – közölte a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója. 29 településen mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás.

Meghosszabbította jövő keddig, és szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást a tisztifőorvos. A népegészségügyi központ közleménye szerint a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet.

Lemondta részvételét az ukrán elnök a lengyelországi Gdanskban rendezendő ukrajnai újjáépítési konferencián. a delegációt az ukrán miniszterelnök vezeti majd. A két ország kapcsolata azután mérgesedett el, miután Volodimir Zelenszkij egy, a II. világháborúban lengyel népirtásban részt vevő ukrán haderőről nevezte el a jelenlegi ukrán hadsereg egyik alakulatát.

Ukrán erők csapást mértek a Krím félszigetre vezető vasúti hídra, hogy megnehezítsék és részben elszigeteljék az oroszok ellenőrzése alatt álló terület megközelítését. Ukrán jelentések szerint a fegyveres erők megsemmisítettek egy erőművet és egyéb kulcsfontosságú infrastrukturális célpontokat is.

Oroszország segítséget fog nyújtani Fehéroroszországnak külső agresszió esetén – jelentette ki az orosz külügyminiszter Moszkvában. Szergej Lavrov arra reagált, hogy ukrán elnök pénteken bejelentette: egy hetet ad arra, hogy Fehéroroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.

Dél-Korea befogadja az Ukrajnában hadifogságba esett észak-koreaiakat. A szöuli külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta: Dél-Korea ellenzi, hogy az oroszok oldalán harcoló, és ukrán hadifogságba esett észak-koreaiakat akaratuk ellenére Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza.

Tagadta az amerikai alelnök állítását Irán, miszerint újra beengednék az országba a nemzetközi atomfegyver-ellenőröket – írja a BBC. JD Vance a svájci amerikai–iráni tárgyalások első fordulója után arról beszélt, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel tervezett egyeztetések hamarosan megkezdődhetnek.

Nagy-Britanniában hivatalosan is bejelentette Andy Burnham, hogy indul a Munkáspárt vezetői posztjáért és a kormányfői tisztségért. Keir Starmer hétfőn jelentette be, hogy távozik a Munkáspárt éléről, így kormányfői megbízatása is véget ér.

Romániában újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek az elnöki hivatalban, miután a bukaresti parlament tegnap elutasította az Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását. Az államfő politikai súlyuk sorrendjében konzultál a parlamenti pártokkal a lehetséges megoldásról.

Franciaországban 20 ember fulladt vízbe a hétvége óta, miközben felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést – közölte a sportminiszter. Marina Ferrari figyelmeztetett: a hőhullám idején nem szabad félvállról venni a tiltott helyeken a fürdőzés veszélyeit.