ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.57
usd:
312.47
bux:
139301.72
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Itt a korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Elfogadta a korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomagot a parlament, a Tisza megvonná az élethosszig tartó juttatásokat azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A Monetáris Tanács 6 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Az InfoRádió legfontosabb keddi hírei.

Megvonná az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte: nagy többséggel elfogadta az Országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6 ezer milliárd forint uniós forrás hazahozatalához.

Az uniós forrás felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint két év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az Integritás Hatóság jogköreit. Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra.

Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A 24.hu azt írja, az érintettek között van Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester.

A Visegrádi 4-ek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni – jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta: erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatás-fejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4-csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is.

Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A Monetáris Tanács most 25 bázisponttal 6 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árréskorlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást.

Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta: itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez.

Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű. Június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunaferrnél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék.

Tizenkét órás munkabeszüntetést tartanak holnap a dolgozók a dél-koreai Hanon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A munkáltató elutasítja a dolgozók bérfejlesztését.

Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember fogja vezetni az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot – jelentette be az egészségügyi miniszter. A hatóság független lesz a minisztériumtól. A tárcavezető az Inforádiónak úgy nyilatkozott, felülvizsgálják a meddőségi kezelések államosítását, és lehetővé tennék az anonim petesejt-adományozást.

Az aszálykárok és a szőlőbetegség miatti veszteségek kompenzálását célzó jogszabálytervezeteket tett közzé az agrártárca. A 2025-ös aszály jelentős károkat okozott. Magyarország 10,8 millió euró támogatást kapott kompenzálásra.

Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében. 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt – közölte a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója. 29 településen mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás.

Meghosszabbította jövő keddig, és szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást a tisztifőorvos. A népegészségügyi központ közleménye szerint a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet.

Lemondta részvételét az ukrán elnök a lengyelországi Gdanskban rendezendő ukrajnai újjáépítési konferencián. a delegációt az ukrán miniszterelnök vezeti majd. A két ország kapcsolata azután mérgesedett el, miután Volodimir Zelenszkij egy, a II. világháborúban lengyel népirtásban részt vevő ukrán haderőről nevezte el a jelenlegi ukrán hadsereg egyik alakulatát.

Ukrán erők csapást mértek a Krím félszigetre vezető vasúti hídra, hogy megnehezítsék és részben elszigeteljék az oroszok ellenőrzése alatt álló terület megközelítését. Ukrán jelentések szerint a fegyveres erők megsemmisítettek egy erőművet és egyéb kulcsfontosságú infrastrukturális célpontokat is.

Oroszország segítséget fog nyújtani Fehéroroszországnak külső agresszió esetén – jelentette ki az orosz külügyminiszter Moszkvában. Szergej Lavrov arra reagált, hogy ukrán elnök pénteken bejelentette: egy hetet ad arra, hogy Fehéroroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.

Dél-Korea befogadja az Ukrajnában hadifogságba esett észak-koreaiakat. A szöuli külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta: Dél-Korea ellenzi, hogy az oroszok oldalán harcoló, és ukrán hadifogságba esett észak-koreaiakat akaratuk ellenére Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza.

Tagadta az amerikai alelnök állítását Irán, miszerint újra beengednék az országba a nemzetközi atomfegyver-ellenőröket – írja a BBC. JD Vance a svájci amerikai–iráni tárgyalások első fordulója után arról beszélt, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel tervezett egyeztetések hamarosan megkezdődhetnek.

Nagy-Britanniában hivatalosan is bejelentette Andy Burnham, hogy indul a Munkáspárt vezetői posztjáért és a kormányfői tisztségért. Keir Starmer hétfőn jelentette be, hogy távozik a Munkáspárt éléről, így kormányfői megbízatása is véget ér.

Romániában újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek az elnöki hivatalban, miután a bukaresti parlament tegnap elutasította az Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását. Az államfő politikai súlyuk sorrendjében konzultál a parlamenti pártokkal a lehetséges megoldásról.

Franciaországban 20 ember fulladt vízbe a hétvége óta, miközben felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést – közölte a sportminiszter. Marina Ferrari figyelmeztetett: a hőhullám idején nem szabad félvállról venni a tiltott helyeken a fürdőzés veszélyeit.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Napinfo    Itt a korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag – a nap hírei

inforádió

napinfó

hír

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így zajlik a hűtési rendszerek felülvizsgálata a kórházakban – részletek az országos tisztifőorvostól

Így zajlik a hűtési rendszerek felülvizsgálata a kórházakban – részletek az országos tisztifőorvostól
Az egészségügyi szolgáltatók és a közintézmények jól vizsgáztak a nagy hőség első napjaiban, de az is nagyon fontos, hogy a társadalom felkészült legyen az ilyen helyzetekre, és tudják az emberek, mit kell tenniük, ha például rosszul lesz a szomszéd – mondta az InfoRádióban Oroszi Beatrix. Arra is kitért, melyek lesznek a legfontosabb teendők az egészségügyi intézmények felszereltségének vizsgálata során.
 

Az onkológián már rendben vannak a klímák – Hegedűs Zsolt az InfoRádióban

Hegedűs Zsolt: felülvizsgáljuk a meddőségi kezelések államosítását, kinyitjuk az anonim petesejt-donáció kérdéskörét

Hegedűs Zsolt: a plusz 500 milliárd egy részét a szakdolgozók bérére fordítják az egészségügyben

Ezekre a területekre csoportosítana pénzt azonnal az egészségügyi államtitkár

Tarr Zoltán: ilyen lesz a közmédia

Tarr Zoltán: ilyen lesz a közmédia

A cél a szabad, független közmédia, ami nem a mindenkori hatalmat szolgálja, hanem valóban a köz érdekében működik, a hiteles tájékoztatáson dolgozik, és megbízható, politikamentes intézmény - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán, miután az Országgyűlés elfogadta a közmédia intézményrendszerének átalakításáról szóló jogszabályt.
 

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.24. szerda, 18:00
Novák Zoltán
a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kifakadt Ruszin-Szendi Romulusz: "a haderő nem piramisjáték"

Kifakadt Ruszin-Szendi Romulusz: "a haderő nem piramisjáték"

Újabb példával rukkolt elő Ruszin-Szendi Romulusz arra, "amikor a hozzá nem értés és a pénzszórás találkozik". A hadügyminiszter szerint 700 millió forintba került az a program, melyben az új tartalékos katonák "beszervezői" akár félmillió forintos fejpénzt kaptak a behozott újoncokért.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A világűrben építi a jövő védelmi rendszerét Európa: egyre nagyobb a tét az űrversenyben

A világűrben építi a jövő védelmi rendszerét Európa: egyre nagyobb a tét az űrversenyben

Az Európai Unió mára a globális űripar egyik legfontosabb szereplőjévé vált, amit a legfrissebb piaci adatok és az újonnan elindított szolgáltatások is alátámasztanak.

BBC
Business Sport Travel Science
UN says it will evacuate sailors stranded in Strait of Hormuz, as Rubio warns against tolls

UN says it will evacuate sailors stranded in Strait of Hormuz, as Rubio warns against tolls

US Secretary of State Marco Rubio warned Iran that no country can charge fees for ships to travel through the strait.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 13. 21:00
Vitnyéd és tisztújítás - a nap hírei
2026. június 11. 21:27
Színes nyugati társaság a moszkvai külügyben – a nap hírei
×
×