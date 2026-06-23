Az onkológián már rendben vannak a klímák – Hegedűs Zsolt az InfoRádióban

Már a Tisza-kormány első ülését követő napon kormányhatározatba foglalták, hogy a kórházi klímaberendezésekről átfogó vizsgálatnak kell készülnie, ezen gyorsan túl is lettek, mint erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az InfoRádióban kedden beszámolt.

Ez alapján történt, hogy a stratégiai alapból 3,6 milliárdot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-ig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat.

A tárcavezető minden nap kap jelentést, ennek megfelelően hétfőn megjöttek az alkatrészek, kedden pedig ezeket be is szerelték, a hűtés működik.

Az intézmény ilyen szempontból kiemelt, más kórházakban az örökölt helyzetben várható szerinte, hogy a nyár folyamán lesznek meghibásodások, de hosszú távú megoldáson dolgoznak, nem az a cél, hogy a miniszter milyen posztot tegyen ki este fél 11-kor a Facebookjára, ettől függetlenül a tájékoztatás szerinte is fontos.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.