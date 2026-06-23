Imádták is, fúrták is – Alan Greenspan 100 éve

Száz évig élt Alan Greenspan, aki közel két évtizeden át állt az amerikai jegybank, a Federal Reserve élén. A közgazdász neve egyet jelentett a pénzpiacokkal: a befektetők és politikusok sokáig úgy tekintettek rá, mint arra az emberre, aki képes lehűteni vagy éppen felpörgetni a gazdaságot, amikor arra szükség van.

Greenspan 1987-ben, Ronald Reagan elnöksége alatt került a Fed élére, és egészen 2006-ig töltötte be a posztot. Hivatali ideje alatt több komoly pénzügyi megrázkódtatással kellett szembenéznie.

Sokan neki tulajdonították, hogy sikerült kezelni az 1987-es tőzsdekrachot, az 1998-as orosz pénzügyi válság hatásait, valamint a 2001-es technológiai részvénylufi kipukkanását követő bizonytalanságot.

A kilencvenes évek végére és a kétezres évek elejére Greenspan szinte kultikus figurává vált. Szavait világszerte elemzők és befektetők milliói figyelték. Egy-egy félmondatával képes volt milliárdokat megmozgatni a piacokon. Híressé vált szándékosan ködös megjegyzéseiről is. Egyszer úgy fogalmazott: ha valaki teljesen megértette, amit mondott, akkor valószínűleg félreértette. Még az ideológiailag tőle távol álló Gordon Brown volt brit pénzügyminiszer és kormányfő is csodálta és meghívta az Adam Smith közgazdászról megemlékező ünnepségre.

A dicsőség azonban nem tartott örökké, és az egykor ünnepelt pénzügyi szakember tekintélyét alaposan megtépázta egy újabb krízis.

A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság után a korábbi, kisszámú bírálóhoz csatlakozva egyre többen állították, hogy a Greenspan által támogatott alacsony kamatok és laza pénzügyi szabályozás hozzájárultak

az ingatlanpiaci buborék kialakulásához,

az amerikai kényszer-kilakoltatásokhoz és

az egész világon munkahelyek sokaságát bedöntő válság kitöréséhez.

Bírálói szerint

a bankok azért vállaltak túlzott kockázatokat, mert biztosak voltak benne, hogy baj esetén a Fed ismét megmenti őket.

Greenspan, aki pátoszos című könyveket írt, a válság után önkritikát gyakorolt.

Egy kongresszusi meghallgatáson úgy fogalmazott: megdöbbentette, hogy a pénzügyi szereplők nem védték megfelelően saját befektetőik érdekeit. Azt is elismerte, hogy hibát talált abban a szabadpiaci világnézetben, amelyben évtizedeken át hitt.

Alan Greenspan New Yorkban született 1926-ban. Gyerekként már bizonyította, hogy otthonos a számok világában. Például be tudta biflázni a baseball-liga statisztikáit. Fiatalon még zenésznek készült, szaxofonon és klarinéton játszott, mielőtt a közgazdaságtan felé fordult volna. Érdekelni kezdte az orosz származású írónő, Ayn Rand, ellentmondásos, „racionális önzés” filozófiája, az, hogy a társadalom akkor működik, ha az emberek vezércsillaga az önérdek.

Közben élete végéig megőrizte érdeklődését a zene iránt, teniszezett és kétszer nősült, másodszorra már 70 éves kora után, miközben az Egyesült Államok és a világ egyik legismertebb és legbefolyásosabb gazdaságpolitikai szereplőjévé vált. Tevékenysége máig tisztelet és vita tárgya.