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Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

Feltöltik meccs előtt a vb-labdát, ami képes a bírónak is segíteni

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Ha keressük, mi a labdarúgó-világbajnokság az idei labdarúgó-világbajnokság legkülönlegesebb feladata, már meg is találtuk. A labdaőr munkája. Hihetetlenül fontos (és egyedülállóan modern) feladata van: gondoskodnia kell arról, hogy a futball-labdák ne „haljanak meg”.

Az adidas Trionda, a torna hivatalos mérkőzéslabdája, egy „intelligens” labda – a sportszergyártó az „összekapcsolt” kifejezést használja –, ami azt jelenti, hogy a labda rekord mennyiségű adatot képes szinte azonnal továbbítani, ami soha nem látott módon segíthet a leshelyzetek megítélésében, és több statisztikai információt szolgáltat, mint amit bármelyik csapat vagy szurkoló ésszerűen használhatna.

Viszont fontos: ezt a legtöbb elektromos eszközhöz hasonlóan fel kell tölteni.

Minden mérkőzésen több mint egy tucat „intelligens” labdát használnak, az egyik kikerül a játékból, a másik pedig bekerül.

Minden labdát előre feltöltenek egy vezeték nélküli töltőállomáson, egy teljesen lemerült labdának körülbelül 2 és fél órára van szüksége a teljes feltöltéshez.

Feltöltés után a labdák akár hat órán át is működnek, bár energiát is takarítanak meg azáltal, hogy „hibernált” üzemmódba kapcsolnak, amikor a pálya szélén vannak, és nincsenek használatban.

Biztos, ami biztos egy megbízott munkatárs nyomon követi az egyes labdák töltöttségét egy központi képernyőn. Az adidas azt állítja, hogy a korábbi tesztek során nem tapasztaltak olyan esetet, amikor egy labda teljesen lemerült volna.

„Ismerjük a mérkőzések maximális hosszát, ismerjük az időjárási körülményeket ezeken a helyeken, ezért azt hiszem, a labda által elérendő célok tökéletes és biztois elérése volt a kiindulópont” – mondta Tor Southard, az Adidas teljesítményért és operatív tevékenységért felelős alelnöke egy interjúban.

A Trionda technológiája előrelépést jelent ahhoz képest is, amit a legutóbbi, katari világbajnokságon a meccslabdában használtak. Ezen a tornán már látható volt az adatainak leshelyzettel kapcsolatos döntésekbe való integrálása: a Svédország–Tunézia mérkőzésen egy eredetileg les miatt érvénytelenített gólt megadtak, miután az intelligens labdából származó adatok azt mutatták, hogy a gól szabályos. A katari labda nem tudott volna ilyen „perdöntő” információt szolgáltatni.

A labdában található új chip is kissé eltérően van elhelyezve. Ahelyett, hogy a labda belső tömlőjének közepére szerelték volna, ahogy korábban tették, a Trionda chipje a labda négy panelje egyikének oldalfalába van beágyazva. Southard elmondta, hogy hosszadalmas folyamat volt kitalálni, hogyan lehet a legjobban ellensúlyozni a chipet, hogy jelenléte ne okozzon kiegyensúlyozatlan érzést a labdában, és ne befolyásolja az aerodinamikáját.

A fejlesztőcsapatoknak azt is biztosítaniuk kellett, hogy a labda chip nélküli változatai – amelyeket a csapatok edzéseken vagy bemelegítéskor használnak, valamint amelyeket a szurkolóknak, a vásárlóknak értékesítenek – azonosan működjenek, mint a chipekkel felszerelt, intelligens labdák.

„A legfontosabb, hogy a labda pontosan és kiszámíthatóan repül újra és újra” – mondta Southard. – Több mint 300 laboratóriumi tesztet végeztünk a chippel együtt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az egyensúly, a repülés, a forgás, a pörgés ugyanolyan, állandó, akár benne van a chip, akár nincs.”

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Feltöltik meccs előtt a vb-labdát, ami képes a bírónak is segíteni

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