Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetõje, leendõ miniszterelnök az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalást követõen tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én.
Nagy lépést tett a Tisza Párt

A Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium vezetőjének bejelentésével véglegessé vált a leendő Tisza-kormány névsora csütörtökön.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő, illetve irányító Belügyminisztérium vezetésére, míg Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője az Igazságügyi Minisztérium irányításáért felelhet.

Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-i alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz, aznap meg is nevezte hét tárca vezetőjét.

A Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, a Tisza Párt külpolitikai szakértője, pénzügyminisztere Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, míg az egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt, a párt egészségügyi szakpolitikusa lesz. A politikusok mindegyike az országos listáról kerül a parlamentbe.

Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. számú, Nyíregyháza központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője, honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza szakértője, Hajdú-Bihar vármegye 5. számú, Hajdúszoboszló központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs agrármérnök, a Tisza agrárszakértője lesz.

Magyar Péter április 22-én közölte, a Miniszterelnökség vezetésére Ruff Bálint politikai elemzőt, míg terület- és vidékfejlesztési miniszternek Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel.

Két nappal később újabb miniszterek váltak ismertté: a jelenleg fővárosi képviselő Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lehet, a Szociális és Családügyi Minisztériumot a látássérült Kátai-Németh Vilmos, a csepeli választókerület megválasztott képviselője vezetheti, a gyermek- és oktatásügyi tárcáért pedig Lannert Judit oktatási szakértő felelhet.

A leendő miniszterelnök április 28-án Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét, a 16-os számú fővárosi választókerület megválasztott képviselőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Tanács Zoltánt, a Tisza Párt Működő és Emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét, leendő fővárosi országgyűlési képviselőt pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel.

Egy kormánybiztos már biztos, hogy lesz a Tisza-kormányban: Budapest 2. számú, Józsefváros központú egyéni választókerületből a parlamentbe jutott Bódis Kriszta a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd.

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 15-én bízta meg kormányalakítással Magyar Pétert.

A parlament alakuló ülése május 9-én lesz, aznap megválasztják és leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter; az Országgyűlés várhatóan elkezdi tárgyalni a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot.

Az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg a parlamenti bizottságok a miniszterjelölteket.

Az alaptörvény szerint a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kinevezéssel megalakul az új kormány.

Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett.

Választás 2026: érkeznek a Magyar-kormány céljai és nevei

Magyar Péter, leendő miniszterelnök tegnap Ursula von der Leyennel tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról Brüsszelben. A találkozó nagyon konstruktív volt, már a küszöbön lehet a politikai alku. Eközben a Richter nem fizetne osztalékot az alapítványoknak, éa újabb érdekes információk kerültek elő a vagyonok külföldre menekítését illetően.

Nyilvánosságra hozták a legújabb mérési adatokat: ez az egyetlen magyar település lóg ki a sorból

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

