A két kulcsminisztérium leendő vezetőjét is bemutatta Magyar Péter

Magyar Péter Pósfai Gábort, a TISZA operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére.

Melléthei-Barna Márton, a TISZA jogi vezetője irányíthatja majd az Igazságügyi Minisztériumot – olvasható a leendő miniszterelnök közösségi oldalán.

Melléthei-Barna Márton az utóbbi két évtizedben ügyvédként dolgozott.

Magyar Péter közlése szerint Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén.

A TISZA programja a működő és emberséges Magyarország megteremtését tűzte ki célul: a rendvédelemben is ez a két vezérelv fog érvényesülni. Ahhoz, hogy mindenben a magyar embereket és hazát szolgáló, valóban szolgáltató rendőrséget, katasztrófavédelmet, tűzoltóságot, büntetés-végrehajtást és szakszolgálatokat építsünk, első feladatunk lesz, hogy helyreállítsuk a területen dolgozók megbecsültségét és tekintélyét – írja közösségi oldalán.

A TISZA-kormány alatt végre minden rendvédelmi dolgozó lehetőséget kap arra, hogy munkáját a legmagasabb színvonalon, kizárólag a szakmai előírásokat szem előtt tartva, jogszabályoknak megfelelve, az esküjükhöz hűen végezze. A legfontosabb célunk és feladatunk, hogy minden magyar honfitársunk biztonságban érezhesse magát az ország minden pontján – hangsúlyozza Magyar Péter.

A rendvédelmi munkatársak felé ezek a leendő kormány elvárásai: hatékony szakmai munka, a jogszabályok betartása és betartatása, valamint hogy soha ne felejtsék el, hogy a hazánkra esküdtek fel, nem egy pártra.

Kizárólag a magyar embereket kell szolgálniuk, nem pártutasításokat.

„A TISZA-kormány alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, nem lesznek eltüntetett akták, nem lesznek felülről leállított nyomozások.

Mindenki teheti újra a dolgát: tisztességgel, az esküjéhez híven, a magyar emberekért, megbecsülve.”

Feladat lesz bőven. Vissza kell építeni a megbecsültséget és a közbizalmat, szakmai, törvényes, a nemzetet szolgáló munkát fogunk közösen végezni – fogalmaz a leendő miniszterelnök.

A jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá fog tartozni. A versenysport sikerei mellett még nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja. Kiemelt cél lesz a források hatékony felhasználása is. Törekvés, hogy ne csupán büszkék legyünk eredményeinkre, hanem hogy egyre többen sportoljanak, és valóban sportoló nemzetté váljunk.

Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért.

Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról.

Az elkövetkező időszakban az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága és azok működése politikamentes legyen.

Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása – közölte Magyar Péter.