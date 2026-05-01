Kiderült, ki ül be az Országgyűlésbe Szécsi Zoltán helyére

„Sajnálattal, ugyanakkor megértéssel fogadtam Szécsi Zoltán döntését, aki tegnapi egyeztetésünk során arról tájékoztatott, hogy bár továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz-KDNP politikai közössége mellett, de személyes okokból nem tudja vállalni az országgyűlési képviselőséggel járó feladatokat az előttünk álló parlamenti ciklusban” – írta a Fidesz-frakció vezetője a közösségi oldalán azután, hogy kiderült, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó „racionális, családi okok” miatt mégsem tudta vállalni az országgyűlési képviselői feladatot.

Gulyás Gergely bejelentése szerint a frakcióhoz Horváth László csatlakozik, mert „Heves megyének erős képviseletre van szüksége az Országgyűlésben”.

A fideszes politikus a leköszönő kormányzatban drogügyi kormánybiztos volt, nevéhez kötődött egyebek mellett az új drogtörvény is.