Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetõje, leendõ miniszterelnök az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalást követõen tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter bejelentést tett a húgáról és a leendő igazságügyi miniszterről

„Példátlan gyorsasággal” összeállt a Tisza-kormány – kezdte ünnepi üzenetét a Tisza Párt elnöke. Beszélt arról is, hogy

Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga testvére és férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza Párt elnöke jelentette be a Facebook-oldalán május 1-je alkalmából közzétett köszöntőjében. Magyar Péter előző nap közölte, hogy sógorát, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására.

A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után, május 1-jén kiadott ünnepi videóüzenetben a Tisza-kormány működési elveiről szólva elmondta, számára is „komoly dilemmát okozott” az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van.

Közölte: Melléthei-Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri, kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. „A Fidesz lerombolta a jogállamot, Magyarországon megszűnt a jogbiztonság és az emberek törvény előtti egyenlősége. Mindennek a helyrehozatalára olyan embert kerestem, aki képes ezt az óriási, történelmi feladatot elvégezni, és akinek a szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, a jogász szakember 2024 februárja óta, az első perctől a rendszerváltó mozgalom tagja.

„Az elmúlt két évben a közösségünknek bebizonyította, amit hitem szerint a következő esztendőkben az egész országnak is be fog bizonyítani, hogy a politikai kockázatot is megéri vállalni azért, hogy az ország kaphasson egy becsületes és kiváló jogászt, szakembert. Jóval a közösségünkhöz való csatlakozása után kötötte össze az életét a húgommal.

Emiatt természetesen különösen fontosnak tartom, hogy munkáját a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett végezze, és minden döntése átlátható legyen”

– mondta.

Magyar Péter hozzátette, sokan sokféle áldozatot hoztak az utóbbi két évben. Most a régóta bíróként dolgozó húga is hoz újabb áldozatot, és a férje, illetve az ő kormányzati megbízatása idejére felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék.

A leendő miniszterelnök a videóban szólt arról is, hogy az új kormány működésében szigorú szabályokat vezetnek be: a miniszterek döntései átláthatóak lesznek, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és ezek a szabályok mindenkire érvényesek lesznek, így a kormányfőre is.

Leendő kormánya legfontosabb feladatának

  • az ország rendbetételét,
  • az uniós források hazahozatalát,
  • a gazdaság beindítását,
  • az állami közszolgáltatások fejlesztését,
  • a magyar nemzet újraegyesítését és
  • az igazságtételt nevezte.

Elmondta, az új Országgyűlés megalakulását követően az elsők között a nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. Ez a hivatal törvényben rögzített felhatalmazással fog fellépni a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzése érdekében, és biztosítani fogja, hogy a közvagyon védelme a jövőben ne politikai akarat kérdése, hanem intézményesen garantált alapvetés legyen – jelentette ki.

„Bárki, aki azt hiszi, hogy politikai támogatás, párthűség vagy személyes lojalitás felmentést vagy megbocsájtást jelent az elmúlt 20 év törvénysértései, visszaélései és a közvagyon sérelmére elkövetett cselekmények alól, az súlyosan téved. Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. A törvény mindenkire egyformán vonatkozik” – fogalmazott.

Magyar Péter arról is szólt, hogy nehéz út előtt állnak, lesznek vitáik, lesznek hibáik, de amit vállaltak, azt meg fogják valósítani, Magyarországért és minden magyar emberért fognak dolgozni.

Összeállt Magyarország új kormánya - Magyar Péter döntött az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter személyéről, ezzel véglegessé vált, kik fogják vezetni az országot a Tisza-kormány tagjaiként. Közben a Fidesz-KDNP környékéről folyamatosan jönnek a hírek radikális átalakulásokról - leginkább arról, hogy eddigi vezető politikusok és tisztviselők mondanak le mandátumukról vagy különféle igazgatósági pozíciókról. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányváltás pénteki eseményeivel.

