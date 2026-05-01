2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Woman judge hand holding gavel to bang on sounding block in the court room.
Nyitókép: Nathaphat/Getty Images

Bírók üzentek az új kormánynak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal – közölte a szervezet a honlapján.

„A Magyar Bírói Egyesület politikamentes, a bíróságon belüli reprezentatív érdekképviseleti szervezet, amely együttműködésre törekszik a mindenkori, így a most megalakuló igazságügyi kormányzattal is” – áll az írásban.

Az egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja: a korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak.

Hangsúlyozták, hogy az egyesület a 2026. április 12-i választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen.

„Ezen célok megvalósítása érdekében minden jogállami keretek közötti javító és támogató szándékú kezdeményezéshez – a legszélesebb bírói rétegek véleményének ismeretében – a segítségét felajánlja, ahhoz csatlakozik, és várja az igazságszolgáltatást érintő ügyekbe való érdemi bevonását” – fogalmaztak az írásban.

Hiába a milliárdok, ez önmagában kevés a magyar energetika egyik nagy ígéretéhez

Hiába a milliárdok, ez önmagában kevés a magyar energetika egyik nagy ígéretéhez

A Jedlik 40 milliárd forintos támogatási kerete lényegében megadja a kezdőlökést: vissza nem térítendő támogatás formájában segíti a biogáz beruházásokat, vagyis alacsonyabb belépőszintet biztosít a szereplőknek. A biometán terjedéséhez viszont kell még egy fontos összetevő is: több évre bankolható, kiszámítható bevétel. Enélkül a legjobban összerakott műszaki koncepció is könnyen a „jó ötlet, nehezen finanszírozható" fiókban végzi.

Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán

Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán

Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.

Man appears in court charged with attempted murder of two Jewish men

Man appears in court charged with attempted murder of two Jewish men

Essa Suleiman, 45, is also accused of attempting to murder a third man on the same day.

