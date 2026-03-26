ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.48
usd:
335.16
bux:
0
2026. március 26. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oldalára borult e-roller fekszik a járdán, belóg egy füves területre.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

Drámai romlás az e-rollerek baleseti statisztikáiban is

Infostart

Olyan kiskorú beteg is volt már, aki egy ilyen baleset miatt egy veséjét veszítette el.

2025-ben a személygépkocsi-vezetők Magyarországon 3,1 százalékkal kevesebb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet okoztak, mint 2024-ben. A mikromobilitási eszközök kategóriájában viszont drámai romlás volt látható – írta meg a Portfolio.

A 2024-es év végi adathoz képest ugyanis 65 százalékos ugrás történt 2025-re, abban az évben 635, mikromobilitásos eszközzel kapcsolatos baleset történt. Hozzáteszik, hogy a KSH adatai szerint az e-rolleresek által okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma tavaly 175 százalékkal nőtt 1002-re a 2024. decemberi 367-ről.

A Bethesda Gyermekkórház már többször is felhívta a figyelmet az elektromos rollerek veszélyességére, amelyeket előszeretettel használnak gyerekek. 2025 őszi figyelmeztetésük szerint a rollerbalesetek esetében minden ötödik fejsérüléssel jár. Mint írják, az e-rollerek használatából származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülések mellett olyan kiskorú beteg is volt már, aki egyik veséjét vesztette el.

A mikromobilitási eszközt használók által okozott személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek havi száma
Forrás: Portfolio

Mindeközben a személyautó-vezetők által okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek kumulált száma minden hónapban alacsonyabb volt tavaly, mint egy évvel korábban. A 2025-ös éves szám 3,1 százalékkal alacsonyabb, mint 2024-ben. A 2026. januári adat (572) pedig jóval kedvezőbb, mint a 2025-ös, illetve a 2024-es. Hozzáteszik, hogy a személysérüléses közúti közlekedési balesetek háromnegyedét szgk-vezetők okozzák a november-január időszakban, ugyanakkor a nyári hónapokban ez az arány 60 százalék körülre, vagy akár az alá is lemegy.

A motorosok tekintetében 1,3 százalékos csökkenés volt látható 2025-ben 2024-hez képest. A legmagasabb baleseti arányt júliusban, augusztusban és szeptemberben produkálták. Mint a cikkben írják, tavaly 246 ezernél kevesebb motorkerékpár futott a magyar utakon, az szgk-állomány közel tizennyolcszor akkora volt. A balesetek az állományhoz viszonyított arányát tekintve viszont jelentősen több balesetet okoznak a motorosok: 6 százalék körül volt ez, az szgk-állomány esetében mért 0,33 százalékhoz képest.

A mopedesek 2025-ben 438 olyan balesetet okoztak, amelyben valaki megsérült, ez a 2024-es 511 esethez képest 14,3 százalékos csökkenést jelent. 2026 januárjában összesen öt olyan balesetet regisztráltak, amelyet segédmotor-vezető okozott, és amelyben valaki meg is sérült. 2025-ben az összes személysérüléses baleset 3 százalékát okozták segédmotort vezetők – olvasható a cikkben.

A biciklisek 2025-ben 1292 személysérüléses balesetet okoztak, ez 3,2 százalékos éves csökkenést jelent 2024-hez képest. Hozzáteszik, hogy a csúcsrészesedést, 13 százalékot júniusban érték el, az összes éves balesetből pedig 8,9 százalékkal vették ki a részüket.

Mint a cikkben olvasható, az éves baleseti számokban 2025-ben számottevő változás nem történt, a 14 565 baleset mindössze 0,5 százalékkal kevesebb, mint amennyi azelőtt egy évvel korábban volt. A 2024-es adat pedig még 2 százalékos növekedést mutatott az előző évihez képest.

Kezdőlap    Belföld    Drámai romlás az e-rollerek baleseti statisztikáiban is

baleset

statisztika

e-roller

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: iráni migrációs hullám fenyegeti Európát, az uniónak jó tanulópénz volt 2015

Elemző: iráni migrációs hullám fenyegeti Európát, az uniónak jó tanulópénz volt 2015

Az iráni háború és a közel-keleti válság következményeként újabb migrációs hullám indulhat meg a jövőben Európa felé. Törökország és az Európai Unió sem szeretné, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság, ezért már most összehangolt lépéseket tettek egy esetleges migrációs hullám megállítására. László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: Irán nemcsak küldő, hanem befogadó ország is, így ha a perzsa államban még tovább romlik a biztonsági vagy a gazdasági helyzet, tömegek kelhetnek útra Európa irányába.
Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Esztergomban folytatta országjárását a Fidesz-KDNP elnöke.
 

Visszalépett Szabó Tímea Óbudán, 16 év után biztosan nem lesz parlamenti képviselő

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

VIDEÓ
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.26. csütörtök, 18:00
Pál István Szalonna
Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump megkongatta a vészharangot: az „őrült” rezsim hamarosan atomfegyverhez jut, azonnal lépni kellett

Trump megkongatta a vészharangot: az „őrült” rezsim hamarosan atomfegyverhez jut, azonnal lépni kellett

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság adománygyűjtő rendezvényén tartott beszédet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók

Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók

A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Iran's foreign minister says they have "no intention of negotiating for now", while the White House says its war goals have almost been met.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 26. 07:06
Ezek az ígéretek csalják lépre leggyakrabban a befektetni kívánó embereket
2026. március 26. 06:24
Figyelem: a hétvégén fontos változás lesz a BKK menetrendjében
×
×