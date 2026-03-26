Drámai romlás az e-rollerek baleseti statisztikáiban is

2025-ben a személygépkocsi-vezetők Magyarországon 3,1 százalékkal kevesebb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet okoztak, mint 2024-ben. A mikromobilitási eszközök kategóriájában viszont drámai romlás volt látható – írta meg a Portfolio.

A 2024-es év végi adathoz képest ugyanis 65 százalékos ugrás történt 2025-re, abban az évben 635, mikromobilitásos eszközzel kapcsolatos baleset történt. Hozzáteszik, hogy a KSH adatai szerint az e-rolleresek által okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma tavaly 175 százalékkal nőtt 1002-re a 2024. decemberi 367-ről.

A Bethesda Gyermekkórház már többször is felhívta a figyelmet az elektromos rollerek veszélyességére, amelyeket előszeretettel használnak gyerekek. 2025 őszi figyelmeztetésük szerint a rollerbalesetek esetében minden ötödik fejsérüléssel jár. Mint írják, az e-rollerek használatából származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülések mellett olyan kiskorú beteg is volt már, aki egyik veséjét vesztette el.

Forrás: Portfolio

Mindeközben a személyautó-vezetők által okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek kumulált száma minden hónapban alacsonyabb volt tavaly, mint egy évvel korábban. A 2025-ös éves szám 3,1 százalékkal alacsonyabb, mint 2024-ben. A 2026. januári adat (572) pedig jóval kedvezőbb, mint a 2025-ös, illetve a 2024-es. Hozzáteszik, hogy a személysérüléses közúti közlekedési balesetek háromnegyedét szgk-vezetők okozzák a november-január időszakban, ugyanakkor a nyári hónapokban ez az arány 60 százalék körülre, vagy akár az alá is lemegy.

A motorosok tekintetében 1,3 százalékos csökkenés volt látható 2025-ben 2024-hez képest. A legmagasabb baleseti arányt júliusban, augusztusban és szeptemberben produkálták. Mint a cikkben írják, tavaly 246 ezernél kevesebb motorkerékpár futott a magyar utakon, az szgk-állomány közel tizennyolcszor akkora volt. A balesetek az állományhoz viszonyított arányát tekintve viszont jelentősen több balesetet okoznak a motorosok: 6 százalék körül volt ez, az szgk-állomány esetében mért 0,33 százalékhoz képest.

A mopedesek 2025-ben 438 olyan balesetet okoztak, amelyben valaki megsérült, ez a 2024-es 511 esethez képest 14,3 százalékos csökkenést jelent. 2026 januárjában összesen öt olyan balesetet regisztráltak, amelyet segédmotor-vezető okozott, és amelyben valaki meg is sérült. 2025-ben az összes személysérüléses baleset 3 százalékát okozták segédmotort vezetők – olvasható a cikkben.

A biciklisek 2025-ben 1292 személysérüléses balesetet okoztak, ez 3,2 százalékos éves csökkenést jelent 2024-hez képest. Hozzáteszik, hogy a csúcsrészesedést, 13 százalékot júniusban érték el, az összes éves balesetből pedig 8,9 százalékkal vették ki a részüket.

Mint a cikkben olvasható, az éves baleseti számokban 2025-ben számottevő változás nem történt, a 14 565 baleset mindössze 0,5 százalékkal kevesebb, mint amennyi azelőtt egy évvel korábban volt. A 2024-es adat pedig még 2 százalékos növekedést mutatott az előző évihez képest.