A svájciak nem akarják maximálni a bevándorlást

A svájci kormány honlapján közzétett előzetes eredmények szerint a vasárnap tartott referendumon a szavazók 45,21 százaléka támogatta, 54,79 százalékuk pedig ellenezte javaslatot, amely a lényegében a bevándorlás korlátozását célozta.

A népszavazáson a választók 58,86 százaléka járult az urnák elé.

A svájci kormány a javaslat elutasítása mellett kampányolt. Beat Jans igazságügyi miniszter üdvözölte az eredményt, egyben ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják, miként tudnak megoldást találni a szavazók bevándorlással és lakhatással kapcsolatos aggályaira.

"A mai döntéssel a választópolgárok a stabilitás, nyitottság és megbízhatóság jelzését küldték" - húzta alá sajtótájékoztatóján az igazságügyi tárcavezető Guy Parmelin államfő oldalán.

A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere, az EU között.

A jobboldali Svájci Néppárt által támogatott javaslat előírta volna, hogy a népesség 2050 előtt nem haladhatja meg a 10 millió főt, és amennyiben ez két éven át fennállna, Svájcnak fel kellene mondania az EU-val a munkaerő szabad mozgásáról kötött megállapodását.

Marcel Dettling, a Svájci Néppárt elnöke szerint a kezdeményezés nagyon népszerű volt vidéken, de végtére a városi szavazók kerekedtek felül. "Egyetlen probléma sem oldódott meg" - jelentette ki Dettling, hozzátéve, hogy

folytatni fogják "az észszerű bevándorlás" iránti küzdelmüket.

A svájci népesség már most 9,1 millió főt számlál, és sokkal gyorsabban növekszik, mint a környező EU-országok lakossága. A svájci népesség mintegy 28 százalékát külföldiek teszik ki, és a hivatalos előrejelzések szerint a népesség a 2040-es évek elejére eléri a 10 millió főt.