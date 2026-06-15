ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.2
usd:
301.8
bux:
137602.78
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A svájciak nem akarják maximálni a bevándorlást

Infostart / MTI

Elutasították a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálná az ország népességét.

A svájci kormány honlapján közzétett előzetes eredmények szerint a vasárnap tartott referendumon a szavazók 45,21 százaléka támogatta, 54,79 százalékuk pedig ellenezte javaslatot, amely a lényegében a bevándorlás korlátozását célozta.

A népszavazáson a választók 58,86 százaléka járult az urnák elé.

A svájci kormány a javaslat elutasítása mellett kampányolt. Beat Jans igazságügyi miniszter üdvözölte az eredményt, egyben ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják, miként tudnak megoldást találni a szavazók bevándorlással és lakhatással kapcsolatos aggályaira.

"A mai döntéssel a választópolgárok a stabilitás, nyitottság és megbízhatóság jelzését küldték" - húzta alá sajtótájékoztatóján az igazságügyi tárcavezető Guy Parmelin államfő oldalán.

A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere, az EU között.

A jobboldali Svájci Néppárt által támogatott javaslat előírta volna, hogy a népesség 2050 előtt nem haladhatja meg a 10 millió főt, és amennyiben ez két éven át fennállna, Svájcnak fel kellene mondania az EU-val a munkaerő szabad mozgásáról kötött megállapodását.

Marcel Dettling, a Svájci Néppárt elnöke szerint a kezdeményezés nagyon népszerű volt vidéken, de végtére a városi szavazók kerekedtek felül. "Egyetlen probléma sem oldódott meg" - jelentette ki Dettling, hozzátéve, hogy

folytatni fogják "az észszerű bevándorlás" iránti küzdelmüket.

A svájci népesség már most 9,1 millió főt számlál, és sokkal gyorsabban növekszik, mint a környező EU-országok lakossága. A svájci népesség mintegy 28 százalékát külföldiek teszik ki, és a hivatalos előrejelzések szerint a népesség a 2040-es évek elejére eléri a 10 millió főt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A svájciak nem akarják maximálni a bevándorlást

népszavazás

bevándorlás

svájc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés: maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök

Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés: maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök
Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az Alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Törölték az Alaptörvényből a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést. Az Alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva) az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.
 

Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vityéden talál”

Miniszteri biztost kapott a gyermekvédelmi botrányok kivizsgálása

Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

Nyomozás indult az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor: "Alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot"

Orbán Viktor: "Alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot"

A Fidesz választási vereségének okairól, a párt jövőjéről, a korrupciós vádakról és saját politikai szerepéről is beszélt Orbán Viktor az Index Kibeszélő Extra című műsorában adott interjújában. A pártelnök szerint a Fidesznek elsősorban a digitális térben elszenvedett súlyos vereséggel, a fiatal szavazók elvesztésével és a kommunikációs hiányosságokkal kell szembenéznie.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdöbbentő csapást mérhet a magyarokra a bivalyerős forint: tömeges csőd jöhet, ha nem lépnek időben

Megdöbbentő csapást mérhet a magyarokra a bivalyerős forint: tömeges csőd jöhet, ha nem lépnek időben

Bár a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, a törvény a gazdasági növekedés támogatását is előírja számára.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia was behind arson attacks targeting PM, BBC reveals

Russia was behind arson attacks targeting PM, BBC reveals

Evidence shows Russians directing the plot and stoking tensions with fake far-right and Muslim groups.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 16:40
Gyerekekre is lőttek: az Európa Tanács is vizsgálja a „szarajevói embervadásztúrákat”
2026. június 15. 15:28
Ketrecharcos aréna lett a Fehér Ház kertjéből Donald Trump születésnapján – képek
×
×