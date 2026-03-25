Ismét új szabályozást kapnak az autósok

Az elmúlt időszakban több helyen is megjelent, hogy júliustól új kötelező tartozék lesz az autókban.

Mindez a gyártókra vonatkozik, a már forgalomba helyezett autókat nem érinti - írja a NOOL.

Az Európai Unió 2019/2144-es rendelete alapján (General Safety Regulation) a járművek biztonsági felszereléseit folyamatosan bővítik. Ennek részeként júliustól az újonnan forgalomba helyezett személyautók és könnyű haszongépjárművek esetében kötelező lesz az úgynevezett vészfékezés-jelző rendszer (adaptív féklámpa).

A vészfékezés jelzése sok autóban egyébként már jelenleg is működik.

A rendszer lényege, hogy hirtelen fékezéskor a jármű villogó féklámpával vagy automatikusan bekapcsoló vészvillogóval figyelmezteti a mögöttes forgalmat. Teljes megállásnál sok modellnél automatikusan bekapcsol az elakadásjelző is.

Ez a megoldás nem teljesen új: több gyártó már most is alkalmaz hasonló funkciót, amikor erős fékezésnél a rendszer önállóan jelez.

Egy autósiskola vezetője szerint: a villogó jelzés sokkal feltűnőbb, mint a hagyományos féklámpa, így hamarabb reagálhat a mögöttes jármű vezetője. Ez különösen nagy sebességnél számít.

A technológia célja tehát nem az autósok „ellenőrzése”, hanem a reakcióidő csökkentése és a ráfutásos balesetek megelőzése.