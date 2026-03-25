2026. március 25. szerda Irén, Írisz
féklámpa
Nyitókép: Pixabay

Ismét új szabályozást kapnak az autósok

Infostart

Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. A vészfékezés-jelző rendszer 2026-tól kötelező az új autókban.

Az elmúlt időszakban több helyen is megjelent, hogy júliustól új kötelező tartozék lesz az autókban.

Mindez a gyártókra vonatkozik, a már forgalomba helyezett autókat nem érinti - írja a NOOL.

Az Európai Unió 2019/2144-es rendelete alapján (General Safety Regulation) a járművek biztonsági felszereléseit folyamatosan bővítik. Ennek részeként júliustól az újonnan forgalomba helyezett személyautók és könnyű haszongépjárművek esetében kötelező lesz az úgynevezett vészfékezés-jelző rendszer (adaptív féklámpa).

A vészfékezés jelzése sok autóban egyébként már jelenleg is működik.

A rendszer lényege, hogy hirtelen fékezéskor a jármű villogó féklámpával vagy automatikusan bekapcsoló vészvillogóval figyelmezteti a mögöttes forgalmat. Teljes megállásnál sok modellnél automatikusan bekapcsol az elakadásjelző is.

Ez a megoldás nem teljesen új: több gyártó már most is alkalmaz hasonló funkciót, amikor erős fékezésnél a rendszer önállóan jelez.

Egy autósiskola vezetője szerint: a villogó jelzés sokkal feltűnőbb, mint a hagyományos féklámpa, így hamarabb reagálhat a mögöttes jármű vezetője. Ez különösen nagy sebességnél számít.

A technológia célja tehát nem az autósok „ellenőrzése”, hanem a reakcióidő csökkentése és a ráfutásos balesetek megelőzése.

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról

Egy új-mexikói esküdtszék kedden kimondta, hogy a Meta Platforms megsértette az állam fogyasztóvédelmi törvényét, és 375 millió dolláros polgári jogi bírság megfizetésére kötelezte a vállalatot. Ez az első esküdtszéki ítélet a közösségimédia-óriás ellen, amelyet egyre több per fenyeget a platformjai fiatalokra gyakorolt hatása miatt.

Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik

Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

US President Donald Trump says Tehran wants a deal to end war “so badly” and negotiations are happening "right now".

2026. március 25. 05:00
A kellemes, nyugodt idő után ránk tör a hidegfront
2026. március 24. 20:32
Kórházi adósságrendezés: határt húzott a kormány az újabb kifizetésekhez
