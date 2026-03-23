Itt a büntetés egy bicikliző nő halálra gázolásáért

Az Ajkai Járásbíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – fogházbüntetésre ítélte, valamint 1 év 8 hónapra eltiltotta a „B” kategóriájú közúti járművek vezetésétől azt az 52 éves devecseri férfit, aki elütötte azt az esőben kerékpározó nőt, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe. A bíróság kötelezte a vádlottat az eljárás során felmerült 350.000 forintos bűnügyi költség megfizetésére.

A vádlott 2024. október 2-án délután

Devecser lakott területén belül autózott borult, esős időben, 30-40 km/h sebességgel. Egy egyenrangú útkereszteződésben nem nézett eléggé körül, és nem vette észre a jobbról érkező, így elsőbbséggel rendelkező, balra kanyarodni szándékozó, esős időben, csuklyával a fején, lehajtott fejjel kerékpárral közlekedő sértettet.

A vádlott a személygépkocsi első részével a kerékpár bal oldalának ütközött, a sértett az úttestre esett. Súlyos sérülésekkel kórházba szállították, de két héttel később elhunyt a sérülései miatt.

A vádlott a bűncselekmény elkövetését az előkészítő ülésen beismerte és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság a tényállást a vádirattal egyezően állapította meg. A bíróság a szabadságvesztés büntetés tartamát a beismerés esetére előterjesztett, ún. „mértékes” ügyészi indítvány keretein belül állapította meg.

Az ítélet jogerős.

