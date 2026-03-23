Nyitókép: Pixabay

Itt a büntetés egy bicikliző nő halálra gázolásáért

Infostart

Másfél év, de felfüggesztett fogházbüntetést kapott a férfi, aki esőben elgázolt egy bicikliző nőt, aki később belehalt sérüléseibe.

Az Ajkai Járásbíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – fogházbüntetésre ítélte, valamint 1 év 8 hónapra eltiltotta a „B” kategóriájú közúti járművek vezetésétől azt az 52 éves devecseri férfit, aki elütötte azt az esőben kerékpározó nőt, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe. A bíróság kötelezte a vádlottat az eljárás során felmerült 350.000 forintos bűnügyi költség megfizetésére.

A vádlott 2024. október 2-án délután

Devecser lakott területén belül autózott borult, esős időben, 30-40 km/h sebességgel. Egy egyenrangú útkereszteződésben nem nézett eléggé körül, és nem vette észre a jobbról érkező, így elsőbbséggel rendelkező, balra kanyarodni szándékozó, esős időben, csuklyával a fején, lehajtott fejjel kerékpárral közlekedő sértettet.

A vádlott a személygépkocsi első részével a kerékpár bal oldalának ütközött, a sértett az úttestre esett. Súlyos sérülésekkel kórházba szállították, de két héttel később elhunyt a sérülései miatt.

A vádlott a bűncselekmény elkövetését az előkészítő ülésen beismerte és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság a tényállást a vádirattal egyezően állapította meg. A bíróság a szabadságvesztés büntetés tartamát a beismerés esetére előterjesztett, ún. „mértékes” ügyészi indítvány keretein belül állapította meg.

Az ítélet jogerős.

(Nyitóképünk illusztráció)

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Az egész világ szeme az Omega Traderen: áttörés történhetett az iráni háborúban

Több mint tíz nap után bukkant fel Mumbai partjainál a kétmillió hordó iraki nyersolajat szállító Omega Trader nevű szupertanker, írja a Bloomberg. Ez az első olyan hajó, amely bizonyíthatóan átkelt a Hormuzi-szoroson iraki olajjal megrakodva azóta, hogy az iráni háború miatt gyakorlatilag leállt a kereskedelmi hajózás ezen a létfontosságú vízi úton.

Váratlan fordulat a magyar munkaerőpiacon: elképesztő, mennyi idő alatt találhatsz most új állást

Számottevően rövidült a munkakeresés kezdetétől az új állás betöltéséig szükséges átlagos idő egy friss, reprezentatív felmérése szerint.

Trump says Iran and US both 'want to make a deal' and says they'll talk today

The US president said the countries had "productive" talks - but the speaker of Iran's parliament calls it "fake news" to "manipulate" the oil markets.

