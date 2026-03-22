ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Nyitókép: Facebook/Tesla

Bajban a Tesla önvezető álmai

Eddig kilenc balesetről azonosítottak, ami összefüggésben állhat a Tesla teljes önvezető rendszerével, köztük egy halálos kimenetelűvel.

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) magasabb szintre emelte a Tesla teljes önvezető (FSD) rendszerével kapcsolatos vizsgálatát, amely immár körülbelül 3,2 millió járművet érint, és mérnöki elemzésbe kezdett – ez általában az utolsó fázis a visszahívás előtt.

A hatóság elsősorban azt vizsgálja, hogy a Tesla csak kamerákra épülő rendszere (Tesla Vision) milyen kockázatokat hordoz rossz látási viszonyok esetén, mivel előfordulhat, hogy az FSD nem érzékeli megfelelően a tükröződést, port vagy egyéb zavaró körülményeket, és nem figyelmezteti időben a sofőrt a rendszer teljesítményének romlására – írja a Reuters nyomán a hvg.hu.

A hatóság eddig kilenc olyan balesetet azonosított, amelyek összefüggésbe hozhatók a problémával – egy halálos kimenetelű volt, kettő sérüléssel járt, és további hat esetet is vizsgálnak –, több esetben az autó „elvesztette”, vagy egyáltalán nem érzékelte az előtte haladó járművet.

Az ügy különösen érzékeny a Tesla számára, mivel jövőbeli stratégiája nagyrészt az önvezető technológiára és a tervezett robotaxi-hálózatra épül, így a vizsgálat nemcsak biztonsági, hanem hosszú távú üzleti kérdéseket is érinthet.

Kezdőlap    Gazdaság    Bajban a Tesla önvezető álmai

baleset

egyesült államok

vizsgálat

tesla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A gyógyszeriparban új korszak vette kezdetét: a befektetők már nem csak egyszerűen a hatékony terápiákat keresik, hanem tömegek által hosszú távon szedett, „fogyasztói" jellegű gyógyszereket. Ennek eredményeként látványosan szétváltak a tőzsdei teljesítmények: miközben az elhízás- és cukorbetegség-kezelések mögött álló cégek szárnyalnak, a hagyományos modellben működő gyógyszergyártók egyre inkább háttérbe szorulnak a tőzsdén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bár a készletek elegendőek, az ellátási gondok miatt már a hadsereg is beszállt a benzinkutak kiszolgálásába Szlovéniában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 06:10
Két kerületben utalványt hoz a nyugdíjasoknak a nyúl húsvétra
2026. március 21. 18:12
Erre az ingatlantípusra lehet a legnagyobbat alkudni
×
×