Bajban a Tesla önvezető álmai

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) magasabb szintre emelte a Tesla teljes önvezető (FSD) rendszerével kapcsolatos vizsgálatát, amely immár körülbelül 3,2 millió járművet érint, és mérnöki elemzésbe kezdett – ez általában az utolsó fázis a visszahívás előtt.

A hatóság elsősorban azt vizsgálja, hogy a Tesla csak kamerákra épülő rendszere (Tesla Vision) milyen kockázatokat hordoz rossz látási viszonyok esetén, mivel előfordulhat, hogy az FSD nem érzékeli megfelelően a tükröződést, port vagy egyéb zavaró körülményeket, és nem figyelmezteti időben a sofőrt a rendszer teljesítményének romlására – írja a Reuters nyomán a hvg.hu.

A hatóság eddig kilenc olyan balesetet azonosított, amelyek összefüggésbe hozhatók a problémával – egy halálos kimenetelű volt, kettő sérüléssel járt, és további hat esetet is vizsgálnak –, több esetben az autó „elvesztette”, vagy egyáltalán nem érzékelte az előtte haladó járművet.

Az ügy különösen érzékeny a Tesla számára, mivel jövőbeli stratégiája nagyrészt az önvezető technológiára és a tervezett robotaxi-hálózatra épül, így a vizsgálat nemcsak biztonsági, hanem hosszú távú üzleti kérdéseket is érinthet.