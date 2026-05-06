2026. május 6. szerda
Elektromos rollerek parkolnak Münchenben.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

Több európai országban is bekeményítettek: akár ezer eurós bírságot is kaphatnak a szabálytalan e-rolleresek

ELŐZMÉNYEK

Ausztriában május elsején lépett életbe a törvénymódosítás a mikromobilitási eszközökre vonatkozóan, míg Spanyolországban a meglévő szabályok szigorú betartatását kérik a hatóságok. Európában elsőként az ibériai országban kezdtek el alkalmazni mobil görgőpados műszereket, amelyekkel pillanatok alatt meg lehet állapítani, hogy képesek-e többre az e-rollerek az előírt 25 km/órás maximális sebességnél.

A balesetek számának egyre aggasztóbb emelkedése miatt több európai országban megkezdték a jogszabályok szigorítását az elektromos rollerekre vonatkozóan. Az Európai Unióban nincs egységes szabályrendszer, így az egyes államok saját hatáskörben intézkedhetnek. A Magyar Nemzet összefoglalója szerint legutóbb Ausztriában vezettek be változtatásokat, illetve pontosították a szabályokat. A szomszédos országban május elseje óta járműnek minősülnek az e-rollerek, és csak 12 éves kor felett (16 éves korig kizárólag bukósisakban) lehet velük közlekedni, illetve néhány, táblával jelölt szakasz kivételével tilos a járdára menni ilyen közlekedési eszközzel.

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) kiadványa szerint az ittas vezetést és az utasszállítást is tiltja az új osztrák törvény. A kötelezően előírt felszereléseket is tartalmazza az új jogszabály, melynek értelmében két külön fékrendszerrel, kürttel vagy csengővel, a kormányvégeken pedig irányjelzővel kell felszerelni az e-rollereket Ausztriában.

Mivel sok magyar turista megfordul Ausztriában, érdemes tájékozódni az új szabályokról, ha adott esetben saját vagy bérelt e-rollerel közlekednének osztrák településeken.

A szabálysértéseket akár több száz eurós bírsággal is büntethetik.

Spanyolországban viszont nem törvényt módosítottak az e-rollerek miatt, hanem a meglévő szabályok szigorú betartatását kérik a hatóságok. Az ibériai országban már rendszeresen ellenőrzik a rendőrök, hogy van-e – a rendszámhoz hasonló – DGT-matrica az elektromos rollereken, továbbá nagyon figyelnek az utasszállításra és az ittas vezetésre is.

Európában elsőként Spanyolországban kezdtek el alkalmazni mobil görgőpados műszereket, amelyekkel pillanatok alatt meg lehet állapítani, hogy átlépték-e a 25 km/órás maximális sebességet a különféle mikromobilitási eszközök.

A KRESZváltozás Facebook-oldal azt írja, a roller meghajtott kerekét a görgők közé teszik, maximális sebességre gyorsítanak vele, és már meg is van az objektív mérési adat, ami egyértelmű bizonyítékként szolgál az esetleges későbbi eljárások során. Ha valaki megbuherálja a rollert, 500-1000 eurós pénzbírságot kell megfizetnie, emellett a járművet kivonhatják a forgalomból, sőt, akár le is foglalhatják. A spanyol hatóságok szerint ezek az intézkedések a közúti közlekedésbiztonság javítását, valamint a közutak felelős, jogi előírásoknak megfelelő használatának biztosítását szolgálják. Az e-roller jogellenes átalakítása számos európai országban komoly szankciókat von maga után, ám görgőpados ellenőrzést jelenleg csak Spanyolországban végeznek, de a KRESZváltozás úgy értesült, hogy Franciaországban és Olaszországban is terveznek hasonló lépéseket.

Fontos tudni, hogy a 300 wattnál erősebb és 25 km/órás sebességnél gyorsabb e-rollerek használata már most is kötelező felelősségbiztosításhoz, bukósisakhoz és AM-jogosítványhoz kötött Magyarországon, az új KRESZ tervezetében pedig ennél jóval részletesebb szabályozás is szerepel.

Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Történelem érettségi 2026: töri vizsgafeladatok, megoldások, eredmények, tippek egy helyen

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

