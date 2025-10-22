ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda
Összeroncsolódott autóbusz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én.
Nyitókép: Police.hu

Újabb képek a szolnoki buszbalesetről, egyre többet tudni

Infostart

A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül többet megsérültek.

Mint arról beszámoltunk, súlyos közlekedési baleset történt Szolnokon, ahol a belvárosban, a Tisza híd körforgalmánál a Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott egy autóbusz.

Szolnok, 2025. október 22. Összeroncsolódott autóbusz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én. A Szandaszõlõs felõl Szolnok irányába közlekedõ helyi járat eddig tisztázatlan körülmények között a Szabadság térrõl lehajtott és belecsapódott a Varga Katalin Gimnázium falába. Egy gyalogos és több utas megsérült. MTI/Mészáros János
Szolnok, 2025. október 22. Összeroncsolódott autóbusz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én

2025. október 22-én 8 órát megelőzően egy helyi járatos autóbusz Szolnok Szandaszőlős irányából haladt a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehaladt és a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.

Mentõk és tûzoltók látják el a sérülteket egy összeroncsolódott autóbusz mellett a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

Az épület ezen részén órát nem tartottak – derül ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóközleményéből. A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül többen megsérültek.

Szolnok, 2025. október 22. Mentõk és tûzoltók látják el a sérülteket egy összeroncsolódott autóbusz mellett a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én. A Szandaszõlõs felõl Szolnok irányába közlekedõ helyi járat eddig tisztázatlan körülmények között a Szabadság térrõl lehajtott és belecsapódott a Varga Katalin Gimnázium falába. Egy gyalogos és több utas megsérült. MTI/Mészáros János
Szolnok, 2025. október 22. Mentõk és tûzoltók látják el a sérülteket egy összeroncsolódott autóbusz mellett a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én. MTI/Mészáros János

A balesettel érintett útszakaszon megszűnt a teljes útlezárás, de részleges forgalomkorlátozásra kell számítani. Kérik, mindenki fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjen a környéken.

Szolnok, 2025. október 22. Összeroncsolódott autóbusz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én. A Szandaszõlõs felõl Szolnok irányába közlekedõ helyi járat eddig tisztázatlan körülmények között a Szabadság térrõl lehajtott és belecsapódott a Varga Katalin Gimnázium falába. Egy gyalogos és több utas megsérült. MTI/Mészáros János
Szolnok, 2025. október 22. A Szandaszõlõs felõl Szolnok irányába közlekedõ helyi járat eddig tisztázatlan körülmények között a Szabadság térrõl lehajtott és belecsapódott a Varga Katalin Gimnázium falába. MTI/Mészáros János

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.

Szolnok, 2025. október 22. Összeroncsolódott autóbusz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én. A Szandaszõlõs felõl Szolnok irányába közlekedõ helyi járat eddig tisztázatlan körülmények között a Szabadság térrõl lehajtott és belecsapódott a Varga Katalin Gimnázium falába. Egy gyalogos és több utas megsérült. MTI/Mészáros János
Szolnok, 2025. október 22. Egy gyalogos és több utas megsérült. MTI/Mészáros János

