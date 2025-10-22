Újabb képek a szolnoki buszbalesetről, egyre többet tudni

Mint arról beszámoltunk, súlyos közlekedési baleset történt Szolnokon, ahol a belvárosban, a Tisza híd körforgalmánál a Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott egy autóbusz.
2025. október 22-én 8 órát megelőzően egy helyi járatos autóbusz Szolnok Szandaszőlős irányából haladt a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehaladt és a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.
Az épület ezen részén órát nem tartottak – derül ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóközleményéből. A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül többen megsérültek.
A balesettel érintett útszakaszon megszűnt a teljes útlezárás, de részleges forgalomkorlátozásra kell számítani. Kérik, mindenki fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjen a környéken.
A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.