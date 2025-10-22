ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda
Nyitókép: Györfi Mihály szolnoki polgármester Facebook-oldala

Súlyos baleset Szolnokon: gimnázium épületébe csapódott egy busz

Infostart

A szolnoki polgármester úgy értesült, öten súlyosan, húszan könnyebben sérültek meg az ütközés során. Meg nem erősített helyszíni információk szerint fékhiba okozhatta a balesetet.

Súlyos közlekedési baleset történt Szolnokon, ahol a belvárosban, a Tisza híd körforgalmánál a Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott egy autóbusz. Két mentőhelikoptert küldtek a helyszínre – írja a Blikk.

Szerda délelőtt a katasztrófavédelem is megerősítette, hogy egy iskola falának hajtott és egy fát is kidöntött egy busz Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél. A szolnoki hivatásos tűzoltók a buszt áramtalanították, a kidőlt fát pedig eltávolították.

A helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Az iskola megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere Facebook-oldalán azt írta, meg nem erősített információk szerint öten súlyosan, húszan könnyebben sérültek meg az ütközés során.

Az Útinform tájékoztatása szerint a Szabadság térnél a körforgalomnál megállították a forgalmat. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a helyszínen teljes útlezárást rendeltek el, és azt kérik az úton lévőktől, hogy a balesettel érintett szakaszt kerüljék el. A baleset részleteiről a rendőrség később ad további tájékoztatást.

A szoljon.hu úgy értesült, Szandaszőlős felől érkezett a helyi járatos busz, amely letért az útról a körforgalomban, majd kisodródott a járdára, végül az iskola épületének ütközött. Mint írják, meg nem erősített helyszíni információk szerint fékhiba okozhatta a balesetet. A portál azt közölte: a balesetnek 30 könnyű és négy súlyos sérültje van.

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást – írja a police.hu. A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés időpontjában az épület érintett részén nem tartottak órát. A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül többen megsérültek.

×