Lázár János elmondta, mi okozta a szolnoki buszbalesetet

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán közölt új híreket a reggeli szolnoki buszbalesetről. Mint ismert, egy menetrend szerint busz Szolnokon a Tisza-hídról lehajtva a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.

„A szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény. Minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan, vagy politikailag motivált” – közölte Lázár János.

A nap során lefolytatott orvosi vizsgálatok után pontosabb képünk van a balesetben érintettek állapotáról is. Ezek szerint 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt a balesetnek. A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között sajnos van 5 kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje – írta a miniszter.

„Már délelőtt arra utasítottam a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek. Arra kérem ezért a reggeli balesetben sérülést szenvedett utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a szolnokibaleset@mavcsoport.hu email-címen!” – közölte Lázár János.