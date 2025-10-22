ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.79
usd:
335.31
bux:
104309.06
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott autóbusz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én.
Nyitókép: Police.hu

Lázár János elmondta, mi okozta a szolnoki buszbalesetet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett – közölte Lázár János közlekedési miniszter, aki újabb információkat is közzétett a sérültek állapotáról és az utasok „fájdalomdíjáról”.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán közölt új híreket a reggeli szolnoki buszbalesetről. Mint ismert, egy menetrend szerint busz Szolnokon a Tisza-hídról lehajtva a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.

„A szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény. Minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan, vagy politikailag motivált” – közölte Lázár János.
A nap során lefolytatott orvosi vizsgálatok után pontosabb képünk van a balesetben érintettek állapotáról is. Ezek szerint 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt a balesetnek. A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között sajnos van 5 kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje – írta a miniszter.

„Már délelőtt arra utasítottam a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek. Arra kérem ezért a reggeli balesetben sérülést szenvedett utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a szolnokibaleset@mavcsoport.hu email-címen!” – közölte Lázár János.

Kezdőlap    Belföld    Lázár János elmondta, mi okozta a szolnoki buszbalesetet

lázár jános

szolnok

buszbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Decembertől jelentősen bővülhet a háziorvosok, gyógyszerészek és bizonyos szakdolgozók hatásköre

Decembertől jelentősen bővülhet a háziorvosok, gyógyszerészek és bizonyos szakdolgozók hatásköre
Bővíti a kormány a háziorvosok kompetenciáit, akik – a tervek szerint – decembertől már bizonyos laborvizsgálatokat is elrendelhetnek, mint például a prosztata specifikus antigén vagy az LDL-koleszterin szintjének mérését, valamint a csontsűrűség méréshez szükséges dexa-vizsgálatra való beutalást is intézhetnek. Mindemellett elkészültek a gyógyszerészi gondozás szakmai irányelvei is – hangzott el egy budapesti sajtóháttérbeszélgetésen.
 

Jön az elállási gomb az appos szerződéseknél, változás jön a gyermekvédelemben

Már „törvényesült” is Orbán Viktor hétfői gyermekvédelmi ígérete

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

A szlovák kormányfő szerint bizonyítékok vannak rá, hogy megpróbálják megakadályozni a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti, Budapestre tervezett találkozót. Robert Fico szerint Brüsszel és több uniós ország is nyomást gyakorol Magyarországra, hogy tartsa be a Putyin elleni nemzetközi elfogatóparancsot.
 

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett az előrejelzés: megvan, mikor áll be változás Magyarország időjárásában

Megérkezett az előrejelzés: megvan, mikor áll be változás Magyarország időjárásában

Október 23-án jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: a nappali, helyenként 25 fokos meleg után este nyugat felől hidegfront érkezik, amely elsősorban a Dunántúlon okozhat intenzív csapadékot - írta meg az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!

Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!

Lengyeltóti önkormányzata új programmal támogatja a fiatalokat: a bérleti díjat elengedik, csak a rezsit kell fizetni. A cél a fiatalok helyben tartása és a város közösségének erősítése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 16:18
Nézőpont Intézet: Orbán Viktor vezet Magyar Péter előtt
2025. október 22. 16:06
Decembertől jelentősen bővülhet a háziorvosok, gyógyszerészek és bizonyos szakdolgozók hatásköre
×
×
×
×