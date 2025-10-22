ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.13
usd:
335.04
bux:
104182.83
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott autóbusz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca keresztezõdésénél Szolnokon 2025. október 22-én.
Nyitókép: Police.hu

Új információk a Szolnokon balesetező autóbusz műszaki állapotáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Szolnokon balesetet szenvedett autóbusz jó műszaki állapotban volt, néhány hete esett át műszaki vizsgán - közölte a MÁV-csoport, jelezve: a szakértői vizsgálat kiterjed a busz műszaki állapotára, a buszvezető felelősségére és egészségi állapotára is.

A közleményben azt írták: szerda reggel, 6:55-kor a szolnoki vasútállomásról indult 7-es helyi autóbuszjárat - valószínűsíthetően az autóbusz-vezető hirtelen rosszulléte miatt - a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.

A tájékoztatás szerint az autóbusz jó műszaki állapotban volt, a Credo BN 12 típusú, 2009-ben forgalomba állított, 16 éves jármű néhány hete esett át műszaki vizsgán. A jármű fékberendezése a baleset utáni bevontatáskor is hatékonyan működött.

A baleset kialakulásában a jelenlegi információk szerint a jármű kora, állapota nem játszott szerepet - hangsúlyozták.

Ismertették: a balesetnek 18 könnyebb és öt súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt. A nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között van öt kiskorú utas, a nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős nő is, akit az információik szerint gerincsérüléssel ápolnak.

Hozzátették: az autóbusz-vezető nem sérült meg, de rosszulléte miatt kórházi kivizsgálásra szállították.

A sofőr május 29-én esett át az éves üzemorvosi vizsgálaton, amely során korlátozás nélkül, egy évre kapta meg az alkalmasságot.

Arról is beszámoltak: a busz az ütközés során az épület lábazatának és homlokzatának kis részét rongálta meg, a busz eleje jelentősen megsérült, az anyagi kár számottevő.

A baleset teljes körű szakértői vizsgálata folyamatban van, az kiterjed az autóbusz műszaki állapotára, az autóbuszvezető felelősségére és egészségi állapotára is - jelezték.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a helyi és helyközi autóbuszjáratokon jogszabály szerint nem kötelező a biztonsági öv használata. Ennek ellenére a társaság a 869 új autóbusz most bejelentett beszerzése során minden járművet biztonsági övvel felszerelten rendelt meg, ezzel is tovább növelve az utasok biztonságát.

A közleményben arra kérték a balesetben megsérült utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a szolnokibaleset@mavcsoport.hu email-címen.

Kiemelték, hogy minden utasuk utasbiztosítással rendelkezik, így a balesetben megsérült utasok - a Lázár János építési és közlekedési miniszter által elrendelt fájdalomdíjon túl - jogosultak a biztosítási szolgáltatás igénybevételére is.

A MÁV-csoport minden érintettnek mielőbbi felépülést kívánt, és köszönetét fejezte ki a mentésben, a helyszíni ellátásban és a forgalom irányításában részt vevő szervek gyors és szakszerű munkájáért.

Kezdőlap    Belföld    Új információk a Szolnokon balesetező autóbusz műszaki állapotáról

szolnok

buszbaleset

máv-csoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fekete Péter: az emberek elkezdték értékelni a valós jelenléttel létrehozott, lehetetlennek tűnő csodát

Fekete Péter: az emberek elkezdték értékelni a valós jelenléttel létrehozott, lehetetlennek tűnő csodát

„Ez a 13 méteres kör, amit manézsnak, porondnak hívunk, a számomra egy földre fektetett glória, amelyik kiszakít a világból, ahol fekete a fehérnek a vállára lép, ahol az ateista kereszténnyel, a mohamedán a zsidóval összefogja a kezét és elkapja a másikat. Ha valaki az egyik oldalon elugrik, akkor biztos, hogy ott elkapják” – vallja Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója. Az InfoRádió Aréna című műsorában azt is elárulta, mit mondott neki a pápa a vándorcirkuszosokról.
Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

A budapesti találkozóról "egyelőre nincsnek hírek" - ennyit közölt legutóbb a Kreml szóvivője. Azt megerősítette, hogy az előkészítés folyik, de a csúcsot alaposan elő kell készíteni.
 

Az atomháborút gyakorolja Vlagyimir Putyin, készül a NATO is

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A közeljövőben nem fog megvalósulni a Budapestre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, de egyelőre csúszásról és nem törlésről van szó. Trump elnök azt mondta: fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha sikerül előrelépést elérni a háború lezárása felé. A fronton a téli háborúra készülnek: Ukrajna az energiaellátó infrastruktúrájának üzemeltetéséhez gyűjti a támogatást, az orosz haderő a jelek szerint egy nagyobb offenzíva végrehajtására készül, melynek Pokrovszk megszerzése lehet a célja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb őrület készül az ingatlanpiacon: ez boríthatja fel teljesen a piacot már hetek múlva

Újabb őrület készül az ingatlanpiacon: ez boríthatja fel teljesen a piacot már hetek múlva

A változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 20:15
Baleset miatt nagy a torlódás a Balaton felé
2025. október 22. 18:55
Lenyúlta a diákok pénzét, szabadságvesztésre ítélték
×
×
×
×