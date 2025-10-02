Kevesebben oltatják magukat, ezért feleannyi Covid-oltást rendelt a kormány

A felnőtteknek 50 ezer, a 12 éven aluli gyerekeknek pedig 800 darab Covid-ellenes vakcinára keres beszállítót a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – írja a Népszava a közbeszerzési értesítőben közzétett nyílt tender felhívása alapján.

Tavaly az állam még kétszer ennyit, 101 ezer adag vakcinát vásárolt, de abból az elmúlt szezonban mindössze 14 244-et használtak fel az oltópontokon.

A vakcináknak 6 hónap a szavatossági ideje, így valószínűleg a maradékot meg kellett semmisíteni. Tavaly a Moderna által szállított 101 ezer adag Spikevax 4,6 milliárd forintba került.

Egyre erősödik a Covid-járvány a 38. hét adatai alapján. A jelentő 150 háziorvos praxisában két héten belül a covidosok száma megháromszorozódott. Súlyos légúti tünetekkel ezen héten 85-en kerültek kórházba, közülük 26 volt Covid fertőzött.