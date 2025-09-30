Kilenc helyen egyre több a covidos, de egy másik kórokozó is terjedni kezdett

A 38. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik - közölte az NNGYK.

Emelkedés tapasztalható Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem volt tapasztalható - írja a Pénzcentrum a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése alapján.

Budapesten, a fővárosi agglomerációban, Zalaegerszegen és Pécsen emelkedett szinten van a koncentráció, és három városban – Szombathelyen, Veszprémben és Kecskeméten – alacsony. A többi városban mérsékelt a szint.

A legtöbb helyen még stagnálás látszik, de több mintavételi helyen már emelkedő trendet lehet megfigyelni. Ez a helyzet Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző héthez képest enyhén emelkedik.

A 38. naptári héten Kaposváron, Kecskeméten és Miskolcon volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben – írták.

Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 38. naptári héten Kaposváron volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzésszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben

A légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest stagnál. A 38. naptári héten Kaposváron és Egerben volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége - írta az NNGYK a friss jelentésben. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.