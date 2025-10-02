ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Egyre erősebben támad a koronavírus Magyarországon

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szeptember utolsó hetében emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

Az év 39. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett - olvasható a honlapon.

Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem tapasztalt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Veszprémben, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Az influenzával kapcsolatban azt írták: a 39. naptári héten Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. Hozzátették: szennyvízeredmények alapján az Influenza A vírus "szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében", de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.

