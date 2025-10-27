Már országszerte lehet kérni az ingyenes influenza elleni védőoltást

Lezárult a 2025/2026-os szezonra gyártott influenza-oltóanyagok kiszállítása, így már országszerte minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina. Az oltás különösen ajánlott a kockázati csoportba tartozóknak, akik számára az állam az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenesen biztosítja a vakcinát – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleményében.

Kiemelik, hogy a védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére. Az őszi időszakban gyorsan terjedő influenzavírus elleni védekezés most különösen időszerű, mivel még nem terjed járványosan a vírus.

Az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kockázati csoportba tartozók számára különösen fontos a védőoltás.

Ide tartoznak a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak ajánlott a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

A közleményben kitérnek arra is, hogy az influenzavírus rendkívül változékony, ezért minden szezonban új oltóanyag előállítása szükséges. Magyarországon a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina, míg a 3 éven aluli gyermekek védelmére 4 ezer adag Vaxigrip oltóanyag és 2 ezer adag Fluenz szuszpenziós orrspray áll rendelkezésre. Az oltóanyag trivalens, két influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, az összetétele megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága 2025/2026. évi szezonra vonatkozó ajánlásának.

Magyarországon az influenzavírusok terjedése november végétől kezdődik, a járványos szintet pedig többnyire januárban éri el.

Az NNGYK felhívása szerint az influenza elleni védőoltást még a vírus cirkulálása előtt érdemes beadatni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a védettség kialakulására, ezzel megelőzhető az influenza okozta súlyos, akár kórházi ellátást igénylő megbetegedés.

A 2024–2025-ös szezonban idehaza összesen 557 184-en kaptak térítésmentesen influenza elleni védőoltást, az oltottak több mint 70 százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.

Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy önmaga és családja egészségének védelme érdekében minél többen éljenek az influenza elleni védőoltás lehetőségével. A térítésmentesen felhasználható oltóanyagokon kívül a gyógyszertárakban is elérhetők az influenza oltóanyagok, amelyek receptre felírva térítés ellenében megvásárolhatók.