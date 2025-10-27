ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390
usd:
335.34
bux:
105368.28
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
One woman, young woman with Covid-19 symptoms sitting on sofa at home, holding thermometer.
Nyitókép: South_agency/GettyImages

Már országszerte lehet kérni az ingyenes influenza elleni védőoltást

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kockázati csoportba tartozók számára különösen fontos a védőoltás, amelyet az NNGYK ajánlása szerint még a vírus cirkulálása előtt érdemes beadatni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a védettség kialakulására, így ugyanis megelőzhető az influenza okozta súlyos, akár kórházi ellátást igénylő megbetegedés.

Lezárult a 2025/2026-os szezonra gyártott influenza-oltóanyagok kiszállítása, így már országszerte minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina. Az oltás különösen ajánlott a kockázati csoportba tartozóknak, akik számára az állam az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenesen biztosítja a vakcinát – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleményében.

Kiemelik, hogy a védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére. Az őszi időszakban gyorsan terjedő influenzavírus elleni védekezés most különösen időszerű, mivel még nem terjed járványosan a vírus.

Az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kockázati csoportba tartozók számára különösen fontos a védőoltás.

Ide tartoznak a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak ajánlott a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

A közleményben kitérnek arra is, hogy az influenzavírus rendkívül változékony, ezért minden szezonban új oltóanyag előállítása szükséges. Magyarországon a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina, míg a 3 éven aluli gyermekek védelmére 4 ezer adag Vaxigrip oltóanyag és 2 ezer adag Fluenz szuszpenziós orrspray áll rendelkezésre. Az oltóanyag trivalens, két influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, az összetétele megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága 2025/2026. évi szezonra vonatkozó ajánlásának.

Magyarországon az influenzavírusok terjedése november végétől kezdődik, a járványos szintet pedig többnyire januárban éri el.

Az NNGYK felhívása szerint az influenza elleni védőoltást még a vírus cirkulálása előtt érdemes beadatni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a védettség kialakulására, ezzel megelőzhető az influenza okozta súlyos, akár kórházi ellátást igénylő megbetegedés.

A 2024–2025-ös szezonban idehaza összesen 557 184-en kaptak térítésmentesen influenza elleni védőoltást, az oltottak több mint 70 százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.

Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy önmaga és családja egészségének védelme érdekében minél többen éljenek az influenza elleni védőoltás lehetőségével. A térítésmentesen felhasználható oltóanyagokon kívül a gyógyszertárakban is elérhetők az influenza oltóanyagok, amelyek receptre felírva térítés ellenében megvásárolhatók.

Kezdőlap    Belföld    Már országszerte lehet kérni az ingyenes influenza elleni védőoltást

oltóanyag

influenza

nngyk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Megkezdte a nemzetközi adatcserét kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetését biztosító projektjét a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ – mondta el Vargáné Kunos Ágnes, a központ informatikai osztályának vezetője az InfoRádióban.
Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek, India pedig nem vesz orosz kőolajat. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, a héten találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában.
 

Donald Trump maláj tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most kiderül, hogy tényleg megtérítették-e 150 ezer magyar kárát

Most kiderül, hogy tényleg megtérítették-e 150 ezer magyar kárát

Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait. A kaliforniai központú platform üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, többek között mintegy 100-150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták, hogy elkerülhessék a bírságot. Most kiderül mit teljesítettek ezekből - áll a vonatkozó közleményben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt

Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt

A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 09:48
Rossz hír érkezett a virágokról halottak napja előtt
2025. október 27. 09:24
Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok
×
×
×
×