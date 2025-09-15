Galgóczi Ágnes: ismét terjed a koronavírus, és vannak, akiknek különösen oda kell figyelniük

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását, és mivel elkezdődött az iskola, ilyenkor mindig megemelkedik a légúti fertőzések, megbetegedések száma, amit különböző kórokozók okozhatnak – magyarázta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes. Az NNGYK igazgatója szerint a koronavírus friss variánsa is fertőz már, erre utal, hogy a vizsgálatok szerint a szennyvízben is enyhén emelkedik a koronavírus örökítőanyagának a koncentrációja például Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán, míg máshol a stagnálás a jellemző. Az epidemiológiai szakember szerint ezek együtt azt vetítik előre, hogy a következő hetekben a vírusfertőzés következtében a megbetegedések száma tovább emelkedhet.

„A Covid-19 fertőzés új variánsa okozta légúti fertőzés enyhe vagy tünetmentes lefolyású, ez nyilván köszönhető annak, hogy korábban intenzív oltási kampány volt, illetve hogy kialakult a közösségi immunitás. Az új nimbusz variáns nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint az elmúlt időszakban megjelent variánsok” – mondta Galgóczi Ágnes, és hozzátette, a tünetek a légúti fertőzésekre jellemzők: köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, esetleg hányás vagy hasmenés. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az enyhébb általános tünetek ellenére a koronavírus okozta légúti fertőzés az idősebbeknél vagy krónikus betegséggel küzdőknél okozhat súlyosabb megbetegedést is.

A szakember beszélt a megelőzésről is: fontos továbbra is a kézhigiéné, és be kell tartani a köhögési, tüsszentési etikettet, illetve ha az indokolt, akkor a légúti tünetekkel rendelkezőnek érdemes néhány napig otthon maradnia, tartós tünetek esetén pedig orvoshoz kell fordulni.

„A magas láz, a hosszan tartó makacs köhögés, a rossz közérzet, amikor a beteg a mindennapi tevékenységét sem tudja ellátni, a bágyadtság, a fáradtságérzés mind indokolhatja azt, hogy orvoshoz forduljunk” – mondta Galgóczi Ágnes, és kiemelte, hogy noha lázcsillapítóval, köhögéscsillapítóval a tünetek enyhíthetők, de egy orvosi vizsgálat esetleg felderíthet olyan megbetegedést, például tüdőgyulladást, amire már specifikus, esetleg antibiotikum-terápia szükséges, amihez viszont mindenképpen szükséges az orvosi vizsgálat. Hozzátette azt is, ha néhány napnál tovább tartanak a tünetek, és nem enyhülnek, akkor is mindenképpen indokolt az orvosi vizsgálat.