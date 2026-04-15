Heves vita folyik Csehországban a közmédia jövőjéről

Komoly bírálatokat fogalmaztak meg a cseh ellenzéki pártok a közszolgálati média finanszírozásának megváltoztatásáról szóló törvényjavaslattal szemben. A vitát Oto Klempíř kulturális miniszter törvénytervezete váltotta ki, amely megszüntetné a lakosság által fizetett koncessziós díjakat, és a közszolgálati médiát közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozná. A tervek szerint a rendszer már jövő évtől változna, 2027-től pedig a két intézmény a jelenleginél kisebb költségvetésből gazdálkodna.

Erre mindkét intézmény vezérigazgatója reagált. A televízió vezetője, Hynek Chudárek szerint a jövő évi költségvetés mellett a Cseh Televízió nem tudná teljesíteni kötelezettségeit, várhatóan csökkenteni kellene a saját gyártású tartalmakat, és elbocsátások is jöhetnek. A rádió igazgatója, René Zavoral szintén visszalépésnek nevezte a tervet, és attól tart, hogy mindkét intézmény politikai befolyás alá kerül.

Az ellenzék szerint ez a modell a közmédia függetlenségének végét jelentheti.

Azt állítják, hogy az állami finanszírozás kiszolgáltatottá tenné a Cseh Televíziót és a Cseh Rádiót a mindenkori kormányzati döntéseknek. Vít Rakušan, az STAN mozgalom vezetője úgy fogalmazott: a javaslat gyakorlatilag a közmédia államosítását jelentené. „Amint a közszolgálati média állami költségvetésből lesz finanszírozva, semmi sem akadályozza meg Andrej Babiš kormányát abban, hogy azt évről évre egyoldalúan megváltoztassa. Nincs semmilyen biztosíték” – reagált az X-en Vít Rakušan.

Az ellenzéki pártok bejelentették, hogy minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek a tervezet megakadályozására. Számítanak parlamenti obstrukciókra, alkotmánybírósági beadványokra, sőt, akár európai uniós vizsgálat kezdeményezésére is.

A kormánykoalíció ezzel szemben elutasítja az állításokat, szerintük a reform célja kizárólag a finanszírozás egyszerűsítése és a lakossági terhek csökkentése.

A kabinet hangsúlyozza: a médiumok szerkesztői és intézményi függetlensége nem változna. A kormánypártok szerint az ellenzék túlzó értelmezést ad a javaslatnak, és nem kínál érdemi alternatívát. A kulturális miniszter szerint a tervezett rendszerben a két intézménynek hatékonyabban kellene gazdálkodnia a rendelkezésre álló forrásokkal. A vita várhatóan a következő hetekben is folytatódik a parlamentben.