INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.46
usd:
309.45
bux:
139653.81
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Látkép Csehország fővárosából, Prágából.
Nyitókép: Unsplash

Heves vita folyik Csehországban a közmédia jövőjéről

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Éles politikai vita bontakozott ki Csehországban a közszolgálati média finanszírozásának átalakítása körül. Az ellenzéki pártok szerint a kormány által előterjesztett törvényjavaslat veszélybe sodorhatja a Cseh Televízió és a Cseh Rádió függetlenségét, míg a kabinet határozottan visszautasítja a vádakat.

Komoly bírálatokat fogalmaztak meg a cseh ellenzéki pártok a közszolgálati média finanszírozásának megváltoztatásáról szóló törvényjavaslattal szemben. A vitát Oto Klempíř kulturális miniszter törvénytervezete váltotta ki, amely megszüntetné a lakosság által fizetett koncessziós díjakat, és a közszolgálati médiát közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozná. A tervek szerint a rendszer már jövő évtől változna, 2027-től pedig a két intézmény a jelenleginél kisebb költségvetésből gazdálkodna.

Erre mindkét intézmény vezérigazgatója reagált. A televízió vezetője, Hynek Chudárek szerint a jövő évi költségvetés mellett a Cseh Televízió nem tudná teljesíteni kötelezettségeit, várhatóan csökkenteni kellene a saját gyártású tartalmakat, és elbocsátások is jöhetnek. A rádió igazgatója, René Zavoral szintén visszalépésnek nevezte a tervet, és attól tart, hogy mindkét intézmény politikai befolyás alá kerül.

Az ellenzék szerint ez a modell a közmédia függetlenségének végét jelentheti.

Azt állítják, hogy az állami finanszírozás kiszolgáltatottá tenné a Cseh Televíziót és a Cseh Rádiót a mindenkori kormányzati döntéseknek. Vít Rakušan, az STAN mozgalom vezetője úgy fogalmazott: a javaslat gyakorlatilag a közmédia államosítását jelentené. „Amint a közszolgálati média állami költségvetésből lesz finanszírozva, semmi sem akadályozza meg Andrej Babiš kormányát abban, hogy azt évről évre egyoldalúan megváltoztassa. Nincs semmilyen biztosíték” – reagált az X-en Vít Rakušan.

Az ellenzéki pártok bejelentették, hogy minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek a tervezet megakadályozására. Számítanak parlamenti obstrukciókra, alkotmánybírósági beadványokra, sőt, akár európai uniós vizsgálat kezdeményezésére is.

A kormánykoalíció ezzel szemben elutasítja az állításokat, szerintük a reform célja kizárólag a finanszírozás egyszerűsítése és a lakossági terhek csökkentése.

A kabinet hangsúlyozza: a médiumok szerkesztői és intézményi függetlensége nem változna. A kormánypártok szerint az ellenzék túlzó értelmezést ad a javaslatnak, és nem kínál érdemi alternatívát. A kulturális miniszter szerint a tervezett rendszerben a két intézménynek hatékonyabban kellene gazdálkodnia a rendelkezésre álló forrásokkal. A vita várhatóan a következő hetekben is folytatódik a parlamentben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Heves vita folyik Csehországban a közmédia jövőjéről

kormány

csehország

parlament

prága

vita

finanszírozás

ellenzék

közmédia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta a Sándor-palotában Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, a KDNP elnökét. Az államfő ma egymás után tárgyal az új Országgyűlésbe bejutott pártok vezetőivel.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
VIDEÓ
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egy adminisztratív épületben károk keletkeztek és egy nő megsérült Dnyipróban, miután Oroszország támadás alá vette az ukrán nagyvárost. A légi riadó továbbra is érvényben ban az Ukrinform tudósítása alapján. Mára virradóra Cserkaszijban is hárman megsérültek orosz csapások következtében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német ZDF-nek adott interjút tegnap este, melyben kijelentette, az amerikai béketárgyalóknak „nincs idejük Ukrajnára” az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben

Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 08:21
A levélszavazás megszüntetése ellen tüntettek Szlovákiában
2026. április 14. 18:16
Az EU nem fog sokáig ünnepelni? – Brit sajtóreakciók a magyar választásokra
×
×