Andrej Babiš: nem adunk pénzt Ukrajnának fegyverekre

Andrej Babiš szerint Csehország már így is jelentős összegekkel járul hozzá az Európai Unió közös támogatási programjaihoz, ezért nincs szükség arra, hogy saját költségvetéséből is további forrásokat biztosítson Kijevnek. Mint fogalmazott, „a mi költségvetésünkből Ukrajnának egy koronát sem adunk. Nincs pénzünk még a Cseh Köztársaság számára sem.”

A leendő cseh miniszterelnök hozzátette, hogy Ukrajnát Csehország korábban közvetlenül is támogatta, mostantól azonban az uniós mechanizmusokon keresztül történik majd a segítségnyújtás. A cseh védelmi minisztérium adatai szerint az ország 2024-ben közel 300 millió euró értékű katonai felszerelést adott át Ukrajnának saját készleteiből.

A cseh lőszerkezdeményezés, amely tüzérségi lövedékekkel segíti Ukrajnát, Babiš szerint alapvetően helyes ötlet volt, de azt közvetlenül a NATO-tagállamoknak kellett volna megvalósítaniuk, nem pedig egyes közvetítő cégeken keresztül. Az ANO mozgalom elnöke úgy fogalmazott, hogy az akcióval egy magánvállalat tízmilliókat keresett a cseh kezdeményezésen.

A cseh sajtó értesülései szerint Ukrajna az elmúlt két évben több mint két és félmillió darab tüzérségi lőszert kapott a lőszerbeszerzési kezdeményezés révén. Babiš ugyanakkor

nem zárkózik el attól, hogy a hazai fegyvergyártók exportáljanak Ukrajnába, de csak piaci alapon, állami támogatás nélkül.

Az ANO vezetője közben folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat. A prágai várban csütörtökön Petr Pavel köztársasági elnökkel egyeztetett a leendő kabinet összetételéről. Andrej Babiš azt mondta: legkésőbb péntekig szeretnék lezárni az egyeztetéseket az egyes minisztériumok elosztásáról.

Az egyeztetések egyik vitás pontja, hogy a Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt, az SPD, melyik tárcát kapja. Eredetileg a belügyminisztériumot szerették volna, de Babiš az utóbbi napokban jelezte: ezt nem tartja elképzelhetőnek, és inkább a védelmi minisztériumot ajánlaná fel partnerének. Az ok az SPD elnökének, Tomio Okamurának egy kijelentése volt, miszerint kormányra kerülve azonnal leváltaná az országos rendőrfőkapitányt. Babiš szerint ez elfogadhatatlan beavatkozás lenne a rendőrség működésébe.

A két párt közti egyeztetések mellett Babiš hangsúlyozta: Csehország helye az Európai Unióban és a NATO-ban van, és miniszterelnökként ő maga akarja garantálni az ország kül- és biztonságpolitikai irányvonalát. A koalíciós tárgyalások eredményét várhatóan még a héten ismertetik, a képviselőház alakuló ülését pedig november harmadikára hívta össze Petr Pavel államfő.