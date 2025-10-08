Andrej Babis csendre intette leendő koalíciós partnereit

A Szabadság és Közvetlen Demokrácia, vagyis az SPD mozgalom elnöke naponta egyeztet Andrej Babišsal, az ANO mozgalom vezetőjével a leendő kormány összetételéről. Az eddigi hírek szerint a képviselőházba 7,8 százalékkal bejutott SPD két minisztériumot kaphatna. Érdeklődésük középpontjában a belügyi és a mezőgazdasági tárca áll.

Tomio Okamura, az SPD elnöke hangsúlyozta, hogy a párt kormányzati felelősséget szeretne vállalni, és konkrét személyeket is javasoltak már a leendő miniszteri posztokra. Szerinte ugyanakkor még korai lenne megmondani, ki kapja a képviselőház elnöki posztját, bár sokan úgy vélik, ő maga is esélyes lehet.

Az SPD vezetője közölte, a tárgyalások intenzíven folynak, és céljuk, hogy programjukat minél több pontban megvalósíthassák. Kiemelte: ha sikerül megállapodni, pártja nem halmozná a tisztségeket, azaz egyetlen SPD-s politikus sem töltene be egyszerre miniszteri és képviselői funkciót.

Szerinte a korábbi kormány hibája épp az volt, hogy a miniszterek nem jártak be a parlamenti ülésekre, és ez aláásta a közélet iránti bizalmat.

Az Autósok mozgalom, amely 6,8 százalékos eredményt ért el a voksoláson, szintén részt vesz a tárgyalásokon, a külügyminisztérium mellett a kulturális és a környezetvédelmi tárcát szeretnék megkapni. A pártban már konkrét neveket is emlegetnek: a külügyminiszteri posztra Filip Turek európai parlamenti képviselőt, a kulturális tárca élére a zenész Oto Klempířt, míg a környezetvédelmi miniszteri székbe a pártelnök, Petr Macinka nevét dobták be, bár ők is hangsúlyozzák, hogy még semmi sem végleges.

A választások győztese és az ANO mozgalom vezetője, Andrej Babiš szerdán felszólította Tomio Okamurát és Petr Macinkát, hogy a továbbiakban ne kommentálják nyilvánosan a kormányalakítási tárgyalásokat. Babiš szerint ezzel csak megnehezítik az egész folyamatot. Reményét fejezte ki, hogy az Autósokkal és az SPD-vel legkésőbb péntekig meg tudnak állapodni az új kormány alapjairól.

Miközben a pártok a hatalomelosztás részleteiről egyeztetnek, Tomio Okamurának más jellegű üggyel is foglalkoznia kell. A prágai kerületi bíróság ugyanis újra kérte a politikus kiadását a parlamenttől, hogy folytathassák ellene a büntetőeljárást.

A rendőrség azzal gyanúsítja őt és pártját, hogy gyűlöletet szítottak egy tavalyi kampány során, amikor olyan plakátokat terjesztettek, amelyek a hatóságok szerint rasszista és idegengyűlölő üzeneteket hordozhattak.

Az előző parlament már februárban kiadta Okamurát a hatóságoknak, és a nyomozás is megindult ellene. Az ügyészség idén augusztus végén vádat emelt, de a választások miatt a tárgyalás félbeszakadt, Okamura ugyanis újra bejutott a parlamentbe, ezzel pedig visszaszerezte mentelmi jogát. A bíróság most újra kérte a képviselőház hozzájárulását az eljárás folytatásához.