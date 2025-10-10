Andrej Babiš még küzd a kormányalakítással, kérdéses az egyik legfontosabb tárca sorsa

Andrej Babiš az egy héttel ezelőtt megtartott cseh képviselőházi választások győztese elmondta, hogy péntekig szerette volna véglegesíteni a minisztériumok és bizottságok elosztását, de ez egyelőre nem sikerült. „Ne várják, hogy ma bejelentem a kormánytagokat. Jelenleg sajtótájékoztatót sem tervezek. Azt mondtam, hogy megpróbálok péntekig megállapodni a minisztériumok és bizottságok elosztásáról. Igyekszem” – mondta Babiš, hozzátéve, hogy eddig ez nem jött össze.

Úgy fogalmazott, egyesek azzal vádolják, hogy túl gyorsan halad, de szerinte ez azért van, mert a lehető legtöbb időt szeretné fordítani a programról és a koalíciós szerződésről szóló egyeztetésekre. „Mindent megteszek azért, hogy a kormányunk a lehető leghamarabb megalakuljon” – tette hozzá.

A cseh közszolgálati televízió értesülései szerint az új kormánynak 15 tagja lesz. Néhány tárca elosztása már ismert, például a pénzügyminisztérium és az ipari és kereskedelmi minisztérium az ANO-hoz kerül.

Más tárcákkal kapcsolatban még találgatások folynak: a sajtó szerint az Autósok párt kaphatja a külügy-, a kulturális- és a környezetvédelmi minisztériumot.

Éppen az utóbbi vezetésével kapcsolatban fogalmaztak meg aggályokat a környezetvédelmi szervezetek és a cseh tudományos élet képviselői, akik nyílt levelet is írtak Andrej Babišnak és Petr Pavel államfőnek. Azt kérik, hogy a minisztériumot hozzáértő személy vezesse, és figyelmeztetnek, hogy egyes pártok álláspontja ellentétes a minisztérium feladataival, jóllehet az ANO programját megfelelőnek tartják. A levelet több mint 500 akadémikus írta alá.

„Értem a különböző szervezetek aggodalmát. A legtöbb levelet a környezetvédelmi minisztériummal kapcsolatban kaptam tudósoktól. Tárgyalni fogok önökkel, és biztosíthatom önöket, hogy ha én leszek a miniszterelnök, minden észrevételüket figyelembe fogom venni” – mondta a videóban az ANO elnöke.

Andrej Babiš az újságíróknak azt tanácsolta, hogy most inkább más ügyekkel, különösen a költségvetéssel foglalkozzanak, amelyben szerinte nincs elegendő pénz az új autópályaszakaszok építésének megkezdésére.