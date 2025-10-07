Mészáros Andor: nehéz koalícióalakítás vár Andrej Babisra Csehországban

Az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nagy fölénnyel megnyerte a hétvégi csehországi képviselőházi választásokat. Az Andrej Babis volt kormányfő által vezetett mozgalom a leadott szavazatok 34,63 százalékát kapta meg, a második helyen a három kormánykoalíciós pártot magába foglaló Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,29 százalékkal, míg a harmadik helyet a kormánykoalíció negyedik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom szerezte meg 11,19 százalékkal. Rajtuk kívül még további három párt került be a parlamenti alsóházba: a Cseh Kalózpárt 8,89 százalékot, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom 7,80 százalékot, az Autósok Önmaguknak párt pedig 6,78 százalékot kapott a voksoláson. Ennek alapján a 200 tagú képviselőházban az ANO 80, a Spolu 52, a STAN 22, a Kalózpárt 18, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátummal fog rendelkezni.

Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy két tényező döntötte el a választást: egyrészt a rossz gazdasági helyzet, az elégedetlenség a Fiala-kormány fájdalmas reformjaival, másrészt az ANO mozgósító ereje, illetve Andrej Babis személye. A kampány egyik fő témája ezért a gazdaság volt, az ANO azzal érvelt, hogy adócsökkentés lesz és a korhatáremeléssel járó nyugdíjreformot is eltörli, de reálbér-növekedést is ígért. Ezzel szemben az eddigi kormánypártok egy „anti-Babis” kampányt építettek fel, amely a szakértő szerint arra épült, hogy ha az ANO kapja meg a szavazatok többségét, akkor Csehország le fog térni az eddig általánosan elfogadott Európa-párti irányról, és ez fenyegetést jelent Csehország nyugati elkötelezettségével szemben.

Mészáros Andor kiemelte, noha Andrej Babis a kampányban azt mondta, hogy egypárti kormányt szeretne, majd a választási eredmények ismeretében is közölte, hogy úgy szeretne egypárti kormányt létrehozni, hogy kívülről támogatja a két szóba jöhető partner. Az egyik az SPD, a Közvetlen Demokrácia Pártja, a másik pedig az Autósok nevű párt, és mind a két párt meglehetősen euroszkeptikus, sőt az SPD szeretne népszavazást az EU-tagságról.

A docens felhívta a figyelmet arra, hogy a cseh pártstruktúra nagyon tagolt, mert hat szervezet jutott be most a cseh képviselőházba, de ez valójában 11 párt, de a legfőbb törésvonal az ANO, illetve a vele szemben álló ellenzék között húzódik. A hagyományos baloldal teljesen eltűnt a törvényhozásból, a szociáldemokraták és a kommunisták már 2021-ben sem jutottak mandátumhoz, és az újjászervezett baloldali Stacilo sem érte el meglepetésre az ötszázalékos bejutási küszöböt.

A szakértő szerint most az is nagy kérdés, hogy az eddig kormányzó Spolu szövetség, amelyet három párt alkot, és 2021-ben az ANO leváltására állt össze, együtt marad-e a vereség után is. „Már a választási eredmények nyilvánosságra hozatala után nem sokkal felvetődött ez a kérdés, hogy érdemes-e együttműködni, van-e jövője ennek a csoportosulásnak, és vajon érdeke-e a pártoknak az együttmaradás, mert gyakorlatilag a Polgári Demokrata Párt lett az egyedüli erős erő a Spoluban” – mondta Mészáros Andor.

Andrej Babis a választási győzelem után is azt mondta, hogy egyszínű kormányt szeretne, és szeretné,ha két másik párt kívülről támogatnák őt, de mindkettő jelezte, hogy tárcákat is akarnak, és nem szeretnének úgy az ANO kormányzati felelősségében osztozni, hogy közben nem tagjai a kormánykoalíciónak, nem töltenek be kormányzati szerepet. A három pártnak együtt már 108 fős többsége van a 200 tagú parlamentben.

Az SPD-ről az ELTE docense elmondta, hogy a vezetője egy vegyes, japán–cseh családból származó politikus, Tomio Okamura, aki viszont egy rendkívül erőteljes migrációellenes politikát képvisel, az illegális migrációt teljesen elutasítva politizál, ami szerinte azért izgalmas kérdés a koalícióalkotás előtt, mert Andrej Babis erről óvatosan fogalmazott a kampányban, mert az ukrán menekülteknek járó szociális támogatásokat csökkentené, de a jelentős számú ukrán munkaerőre viszont szüksége van az országnak.

Az Autósok párt az üzemanyagárak emelése ellen jött létre, innen az elnevezés, és a Fiala-kormány megbuktatását tekintette a legfontosabb céljának, és az 5 százalékos NATO-hozzájárulást egyértelműen elutasítja, ami Mészáros Andor szerint szintén nehézséget jelent majd a koalícióalkotás szempontjából. „Meglehetősen nehéz kompromisszumalkotás vár Andrej Babisra, nem is a motoristákkal lesz nehéz a megegyezés, hanem az SPD-vel, amelynek kampányígérete volt népszavazás az uniós tagságról” – mondta a szakértő, és hozzátette, Csehországban a népszavazás ismeretlen közjogi jelenség.

További fontos kérdésként emelte ki, hogy Petr Pavel jelenlegi köztársasági elnök Andrej Babissal szemben nyerte el a pozícióját, most viszont épp ennek a két politikusnak kell megegyeznie. „Petr Pavel a cseh alkotmányosság alapján áll, ki is jelentette, hogy semmiféle akadályt nem fog gördíteni a választáson győztes politikai párt kormányalakítás elé, de azt is közölte, hogy semmiféle Európai Unió-ellenes vagy Nyugat-ellenes kormány alakítását nem fogja támogatni” – idézte fel a docens.

Pavel azt mondta, hogy november elejére fogja kiírni a parlament az alsóház alakuló ülését, mert tudja, hogy nehéz lesz megegyezni a kormánykoalícióról, és ehhez idő kell, de hozzátette Mészáros Andor azt is, hogy a cseh politikai életben nem meglepő, ha sokáig nincs új kormány, akár hónapokig is elhúzódhatnak ezek a tárgyalások. Volt már olyan, hogy a következő év elejére csúszott a kormányalakítás.

„Közjogilag nem szólhat bele a köztársasági elnök a kormány alakításába, de a cseh politikai hagyományban az államfőnek nagyon fontos autoritása van, és ezt csak erősíti a közvetlen elnökválasztás” – mondta, de hozzátette, nem tudja blokkolni a kormány működését, viszont Vaclav Havel óta az elnöki pozíció Csehországban nagy tekintélynek örvend.

„Nagy kérdés, ha sikerül egy stabil kormánykoalíciót létrehozni és sikereket tud felmutatni Babis, vagy ha nem jönnek be azok a félelmek, amelyek a Nyugattól való elfordulás, a demokrácia értékeinek a feladását vizionálták akkor megnyugszik-e az anti-Babis oldal. Az is egy jó kérdés, hogy vajon a köztársasági elnök és a miniszterelnök viszonya hogyan alakul, lesznek-e közöttük éles viták” – vetette fel Mészáros Andor.

Arról is szó esett, hogy Andrej Babis milliárdos üzletember, emiatt sokszor felvetődnek emiatt összeférhetetlenségi problémák is, de erről az ANO elnöke a választás után nyíltan beszélt, hogy megtalálják erre a megoldást, és Petr Pavel köztársasági elnök is azt mondta, hogy Andrej Babis megnyugtató lehetőségeket vázolt fel neki az összeférhetetlenség kezelésére, de egyelőre mindenki csak találgat, hogy mi lesz a megoldás.

Andrej Babis választási győzelme a szakértő szerint felélesztheti a V4-együttműködést is, hiszen Patrióták Európáért EP-frakció egyik létrehozójaként Orbán Viktor szövetségese, és Robert Ficóval is jó viszonyt ápol, és ez a lengyel elnökkel kiegészülve a visegrádi együttműködés újraéledését fogja hozni, sőt az Európai Tanácsban is fontos támogatót kaphat a magyar és a szlovák miniszterelnök.