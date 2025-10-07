ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393
usd:
337.06
bux:
101480.75
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Mészáros Andor: nehéz koalícióalakítás vár Andrej Babisra Csehországban

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

A cseh választásokat fölényesen megnyerő ANO elnöke egypárti kormányt alakítana, de a két lehetséges külső támogató tárcákat szeretne, és nehezen kezelhető követelései is vannak – mondta az Andrej Babis előtt álló feladatokról Mészáros Andor az InfoRádió Aréna című műsorában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense beszélt eddigi kormánypártok jövőjéről, a cseh politika törésvonalairól és a V4-együttűködés újjáéledési esélyeiről is.

Az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nagy fölénnyel megnyerte a hétvégi csehországi képviselőházi választásokat. Az Andrej Babis volt kormányfő által vezetett mozgalom a leadott szavazatok 34,63 százalékát kapta meg, a második helyen a három kormánykoalíciós pártot magába foglaló Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,29 százalékkal, míg a harmadik helyet a kormánykoalíció negyedik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom szerezte meg 11,19 százalékkal. Rajtuk kívül még további három párt került be a parlamenti alsóházba: a Cseh Kalózpárt 8,89 százalékot, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom 7,80 százalékot, az Autósok Önmaguknak párt pedig 6,78 százalékot kapott a voksoláson. Ennek alapján a 200 tagú képviselőházban az ANO 80, a Spolu 52, a STAN 22, a Kalózpárt 18, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátummal fog rendelkezni.

Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy két tényező döntötte el a választást: egyrészt a rossz gazdasági helyzet, az elégedetlenség a Fiala-kormány fájdalmas reformjaival, másrészt az ANO mozgósító ereje, illetve Andrej Babis személye. A kampány egyik fő témája ezért a gazdaság volt, az ANO azzal érvelt, hogy adócsökkentés lesz és a korhatáremeléssel járó nyugdíjreformot is eltörli, de reálbér-növekedést is ígért. Ezzel szemben az eddigi kormánypártok egy „anti-Babis” kampányt építettek fel, amely a szakértő szerint arra épült, hogy ha az ANO kapja meg a szavazatok többségét, akkor Csehország le fog térni az eddig általánosan elfogadott Európa-párti irányról, és ez fenyegetést jelent Csehország nyugati elkötelezettségével szemben.

Mészáros Andor kiemelte, noha Andrej Babis a kampányban azt mondta, hogy egypárti kormányt szeretne, majd a választási eredmények ismeretében is közölte, hogy úgy szeretne egypárti kormányt létrehozni, hogy kívülről támogatja a két szóba jöhető partner. Az egyik az SPD, a Közvetlen Demokrácia Pártja, a másik pedig az Autósok nevű párt, és mind a két párt meglehetősen euroszkeptikus, sőt az SPD szeretne népszavazást az EU-tagságról.

A docens felhívta a figyelmet arra, hogy a cseh pártstruktúra nagyon tagolt, mert hat szervezet jutott be most a cseh képviselőházba, de ez valójában 11 párt, de a legfőbb törésvonal az ANO, illetve a vele szemben álló ellenzék között húzódik. A hagyományos baloldal teljesen eltűnt a törvényhozásból, a szociáldemokraták és a kommunisták már 2021-ben sem jutottak mandátumhoz, és az újjászervezett baloldali Stacilo sem érte el meglepetésre az ötszázalékos bejutási küszöböt.

A szakértő szerint most az is nagy kérdés, hogy az eddig kormányzó Spolu szövetség, amelyet három párt alkot, és 2021-ben az ANO leváltására állt össze, együtt marad-e a vereség után is. „Már a választási eredmények nyilvánosságra hozatala után nem sokkal felvetődött ez a kérdés, hogy érdemes-e együttműködni, van-e jövője ennek a csoportosulásnak, és vajon érdeke-e a pártoknak az együttmaradás, mert gyakorlatilag a Polgári Demokrata Párt lett az egyedüli erős erő a Spoluban” – mondta Mészáros Andor.

Andrej Babis a választási győzelem után is azt mondta, hogy egyszínű kormányt szeretne, és szeretné,ha két másik párt kívülről támogatnák őt, de mindkettő jelezte, hogy tárcákat is akarnak, és nem szeretnének úgy az ANO kormányzati felelősségében osztozni, hogy közben nem tagjai a kormánykoalíciónak, nem töltenek be kormányzati szerepet. A három pártnak együtt már 108 fős többsége van a 200 tagú parlamentben.

Az SPD-ről az ELTE docense elmondta, hogy a vezetője egy vegyes, japán–cseh családból származó politikus, Tomio Okamura, aki viszont egy rendkívül erőteljes migrációellenes politikát képvisel, az illegális migrációt teljesen elutasítva politizál, ami szerinte azért izgalmas kérdés a koalícióalkotás előtt, mert Andrej Babis erről óvatosan fogalmazott a kampányban, mert az ukrán menekülteknek járó szociális támogatásokat csökkentené, de a jelentős számú ukrán munkaerőre viszont szüksége van az országnak.

Az Autósok párt az üzemanyagárak emelése ellen jött létre, innen az elnevezés, és a Fiala-kormány megbuktatását tekintette a legfontosabb céljának, és az 5 százalékos NATO-hozzájárulást egyértelműen elutasítja, ami Mészáros Andor szerint szintén nehézséget jelent majd a koalícióalkotás szempontjából. „Meglehetősen nehéz kompromisszumalkotás vár Andrej Babisra, nem is a motoristákkal lesz nehéz a megegyezés, hanem az SPD-vel, amelynek kampányígérete volt népszavazás az uniós tagságról” – mondta a szakértő, és hozzátette, Csehországban a népszavazás ismeretlen közjogi jelenség.

További fontos kérdésként emelte ki, hogy Petr Pavel jelenlegi köztársasági elnök Andrej Babissal szemben nyerte el a pozícióját, most viszont épp ennek a két politikusnak kell megegyeznie. „Petr Pavel a cseh alkotmányosság alapján áll, ki is jelentette, hogy semmiféle akadályt nem fog gördíteni a választáson győztes politikai párt kormányalakítás elé, de azt is közölte, hogy semmiféle Európai Unió-ellenes vagy Nyugat-ellenes kormány alakítását nem fogja támogatni” – idézte fel a docens.

Pavel azt mondta, hogy november elejére fogja kiírni a parlament az alsóház alakuló ülését, mert tudja, hogy nehéz lesz megegyezni a kormánykoalícióról, és ehhez idő kell, de hozzátette Mészáros Andor azt is, hogy a cseh politikai életben nem meglepő, ha sokáig nincs új kormány, akár hónapokig is elhúzódhatnak ezek a tárgyalások. Volt már olyan, hogy a következő év elejére csúszott a kormányalakítás.

„Közjogilag nem szólhat bele a köztársasági elnök a kormány alakításába, de a cseh politikai hagyományban az államfőnek nagyon fontos autoritása van, és ezt csak erősíti a közvetlen elnökválasztás” – mondta, de hozzátette, nem tudja blokkolni a kormány működését, viszont Vaclav Havel óta az elnöki pozíció Csehországban nagy tekintélynek örvend.

„Nagy kérdés, ha sikerül egy stabil kormánykoalíciót létrehozni és sikereket tud felmutatni Babis, vagy ha nem jönnek be azok a félelmek, amelyek a Nyugattól való elfordulás, a demokrácia értékeinek a feladását vizionálták akkor megnyugszik-e az anti-Babis oldal. Az is egy jó kérdés, hogy vajon a köztársasági elnök és a miniszterelnök viszonya hogyan alakul, lesznek-e közöttük éles viták” – vetette fel Mészáros Andor.

Arról is szó esett, hogy Andrej Babis milliárdos üzletember, emiatt sokszor felvetődnek emiatt összeférhetetlenségi problémák is, de erről az ANO elnöke a választás után nyíltan beszélt, hogy megtalálják erre a megoldást, és Petr Pavel köztársasági elnök is azt mondta, hogy Andrej Babis megnyugtató lehetőségeket vázolt fel neki az összeférhetetlenség kezelésére, de egyelőre mindenki csak találgat, hogy mi lesz a megoldás.

Andrej Babis választási győzelme a szakértő szerint felélesztheti a V4-együttműködést is, hiszen Patrióták Európáért EP-frakció egyik létrehozójaként Orbán Viktor szövetségese, és Robert Ficóval is jó viszonyt ápol, és ez a lengyel elnökkel kiegészülve a visegrádi együttműködés újraéledését fogja hozni, sőt az Európai Tanácsban is fontos támogatót kaphat a magyar és a szlovák miniszterelnök.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Mészáros Andor: nehéz koalícióalakítás vár Andrej Babisra Csehországban

csehország

választás

andrej babis

mészáros andor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mészáros Andor: nehéz koalícióalakítás vár Andrej Babisra Csehországban

Mészáros Andor: nehéz koalícióalakítás vár Andrej Babisra Csehországban

A cseh választásokat fölényesen megnyerő ANO elnöke egypárti kormányt alakítana, de a két lehetséges külső támogató tárcákat szeretne, és nehezen kezelhető követelései is vannak – mondta az Andrej Babis előtt álló feladatokról Mészáros Andor az InfoRádió Aréna című műsorában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense beszélt eddigi kormánypártok jövőjéről, a cseh politika törésvonalairól és a V4-együttűködés újjáéledési esélyeiről is.
Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Két éve, 2023. október 7-én támadta meg a palesztin Hamász Izraelt. Az összehangolt csapás során 1200 izraeli halt meg, 250-et pedig túszként Gázába hurcoltak. A támadás után Izrael háborút indított a Hamász ellen, ami azóta is tart. A konfliktus mérföldköveiről és az esetleges békéről Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.
 

Tüntetések: Anglia is óriási feszültségben várja az Izrael elleni támadás második évfordulóját

Rendkívüli készültség Berlinben: kedden lángba borulhat a német főváros

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezekkel a részvényekkel lehet most nagyon sok pénzt keresni a profik szerint

Ezekkel a részvényekkel lehet most nagyon sok pénzt keresni a profik szerint

Az amerikai kormányzati leállás nem hozott nagy változást a piacokra: továbbra is erős teljesítményt nyújanak a tőzsdék Amerikában. Vannak azonban olyan részvények amelyek jócskán felülteljesítőek lehetnek a következő időszakban, ráadásul most jó beszállók is vannak ezekben a papírokban. A Bank of America elemzői most 5 olyan részvényt is mutattak, amelyben nagyon jó vételi lehetőségek lehetnek a hónap során. Lássuk is, hogy melyek ezek a részvények. Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mégsem szárad ki a Balaton? Megszólaltak a kutatók, szerintük ezért nem gond az alacsony vízszint

Mégsem szárad ki a Balaton? Megszólaltak a kutatók, szerintük ezért nem gond az alacsony vízszint

Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 16:49
A francia miniszterelnök rezidenciája közelében hallatszottak robbanások Párizsban
2025. október 7. 16:28
A legdurvább besorolást kapta a tornádó, 338 kilométeres sebességgel tombolt – videók
×
×
×
×