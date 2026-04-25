Elektromos autók akkumulátorának töltésére igénybe vehető parkolóhely megjelölése.
Brutális áttörés: új szintre léphetnek az elektromos autók

Egyszerre hat új technológiát mutatott be a debreceni üzemmel is rendelkező CATL.

Az újítások a cég közleménye szerint nemcsak az akkumulátortechnológiát, de az egész töltési ökoszisztémát is új alapokra helyezhetik – írta meg a Vezess.hu.

A harmadik generációs Shenxing Superfast Charging Battery a gyorstöltés és az élettartam között egyensúlyban hoz áttörést. A gyártó ígérete szerint ugyanis 1000 teljes töltési ciklus után is kapacitása több mint 90 százalékát megőrzi. Eközben pedig extrém töltési teljesítményt is kínál: 10 százalékos töltöttségről a 80 százalékosat mindössze 3 perc 44 másodperc alatt éri el, extrém hidegben is kiemelkedő teljesítménnyel – olvasható a cikkben. A Qilin Battery pedig akár 1000 kilométeres hatótávot is biztosíthat.

Mint írják, a Qilin Condensed Battery a repülőgépipar technológiáját hozza el a személyautók világába. Akár 1500 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz, eközben új biztonsági megoldásokkal, például folyadékmentes rendszerrel csökkenti a szivárgás kockázatát. Energiasűrűsége 350 Wh/kg. A második generációs Freevoy Super Hybrid Battery új korszakot nyit a hibridek számára, akár 600 kilométeres, tisztán elektromos hatótávval emeli az elektromos járművek használhatóságát.

A Naxtra Sodium-ion Battery pedig a nátriumion-technológia ipari léptékű alkalmazását hozza el. A CATL áttörést ért el a tömeggyártás kulcsfontosságú technológiai kihívásainak leküzdésében, a tervek szerint 2026 végére elindulhat az akkumulátor sorozatgyártása is. A vállalat továbbá egy integrált, szupergyors töltést biztosító akkumulátorcsere-hálózatot is bemutatott, amely egységes rendszerként kezeli az otthoni töltést, a nyilvános töltést és az akkumulátorcserét. 2026 végéig mintegy 4000 ilyen állomás kiépítését tervezik közel 190 kínai városban, egyelőre a „Choco Swap” hálózat keretében 1470 állomás épült ki 99 városban – teszik hozzá.

Lassan két hónapja tört ki a közel-keleti háború, ami az energiaárak emelkedését okozta, ezért az ING Bank most friss részletes elemzésben vizsgálta meg, milyen hatással lehet a közép-kelet-európai gazdaságokra a konfliktus. A szakemberek szerint már látszik, hogy a mostani helyzet teljesen más, mint a 2022-es energiaválság, nem az energiaimport jelenti az elsődleges sérülékenységet. Sokkal fontosabb a gazdaságpolitika mozgástere, illetve az intézményi környezet.

A piac kettészakadt: Európában inkább árcsökkenés és stabilizáció látszik, míg a hosszú távú járatoknál tartós drágulásra kell készülni.

The White House says Steve Witkoff and Jared Kushner will fly to Islamabad but Iran's foreign minister is only set to meet Pakistani officials, says Tehran.

