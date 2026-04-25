Brutális áttörés: új szintre léphetnek az elektromos autók

Az újítások a cég közleménye szerint nemcsak az akkumulátortechnológiát, de az egész töltési ökoszisztémát is új alapokra helyezhetik – írta meg a Vezess.hu.

A harmadik generációs Shenxing Superfast Charging Battery a gyorstöltés és az élettartam között egyensúlyban hoz áttörést. A gyártó ígérete szerint ugyanis 1000 teljes töltési ciklus után is kapacitása több mint 90 százalékát megőrzi. Eközben pedig extrém töltési teljesítményt is kínál: 10 százalékos töltöttségről a 80 százalékosat mindössze 3 perc 44 másodperc alatt éri el, extrém hidegben is kiemelkedő teljesítménnyel – olvasható a cikkben. A Qilin Battery pedig akár 1000 kilométeres hatótávot is biztosíthat.

Mint írják, a Qilin Condensed Battery a repülőgépipar technológiáját hozza el a személyautók világába. Akár 1500 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz, eközben új biztonsági megoldásokkal, például folyadékmentes rendszerrel csökkenti a szivárgás kockázatát. Energiasűrűsége 350 Wh/kg. A második generációs Freevoy Super Hybrid Battery új korszakot nyit a hibridek számára, akár 600 kilométeres, tisztán elektromos hatótávval emeli az elektromos járművek használhatóságát.

A Naxtra Sodium-ion Battery pedig a nátriumion-technológia ipari léptékű alkalmazását hozza el. A CATL áttörést ért el a tömeggyártás kulcsfontosságú technológiai kihívásainak leküzdésében, a tervek szerint 2026 végére elindulhat az akkumulátor sorozatgyártása is. A vállalat továbbá egy integrált, szupergyors töltést biztosító akkumulátorcsere-hálózatot is bemutatott, amely egységes rendszerként kezeli az otthoni töltést, a nyilvános töltést és az akkumulátorcserét. 2026 végéig mintegy 4000 ilyen állomás kiépítését tervezik közel 190 kínai városban, egyelőre a „Choco Swap” hálózat keretében 1470 állomás épült ki 99 városban – teszik hozzá.