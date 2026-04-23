Nyitókép: Christian Dauphin/Getty Images

Javítható mobilok, könnyen cserélhető akksik: szigorít Európa

Infostart

A korábbi határozatok után most egy, az okoseszköz-gyártókat minden eddiginél nagyobb fejtörés elé állító témakör került az Európai Parlament fókuszába, mégpedig a készülékek javíthatósága, különös tekintettel a cserélhető akkumulátorokra.

A techfórumok az elmúlt hetekben széles körben tárgyalták azt a 2027-ben életbe lépő európai uniós szabályozást, amely kötelezi a gyártókat a hordozható elektronikai eszközök akkumulátorainak könnyen cserélhetővé tételére – írja az Index, hozzátéve, hogy bár sokan a leszedhető hátlapú telefonok reneszánszát vizionálják, a vonatkozó rendelet szövegezése jóval racionálisabb és mérsékeltebb átállást követel meg a piacon.

Az (EU) 2023/1542-es rendelet fő mozgatórugója az elektronikai hulladék (azaz az e-waste) robbanásszerű növekedésének megfékezése és az Európai Unió körforgásos gazdaságra vonatkozó stratégiájának megvalósítása volt, de kulcsszerepet játszott benne a „Right to Repair” (azaz a javításhoz való jog) nemzetközi mozgalom nyomásgyakorlása is.

A gyártók eddig a víz- és porállósági szabványokra, illetve a még vékonyabb dizájra hivatkozva megnehezítették az akkumulátorok cseréjét.

Mivel azonban a lítium-ionos akkumulátorok élettartama véges, a nehézkes és drága szervizelés sok fogyasztót arra ösztönzött, hogy akkumulátorcsere helyett inkább új készüléket vásároljon. Az EU a rendelettel ezt a mesterségesen fenntartott fogyasztási kényszert kívánta felszámolni.

A 2027 februárjától hatályba lépő törvények kötelezik a gyártókat, hogy a hordozható eszközök (tehát okostelefonok, tabletek vagy épp kézi játékkonzolok) akkumulátorai viszonylag egyszerűen cserélhetők legyenek. A jogszabály csak az Európai Unió területén lesz érvényes, a modern tömeggyártás globális termelési láncai és költséghatékonysági okai miatt viszont a gyártók valószínűleg a világ többi piacán is ezekkel lesznek majd jelen.

A piaci szereplők számára a szabályozás nem újdonság, már 2023-ban felmerült a bevezetése, így a legtöbb vállalat már megkezdte az alkalmazkodást. Az okostelefon-gyártók többségénél a jövőben drasztikus újratervezés helyett inkább okosabb mérnöki megoldásokra és a szerelhetőség finomhangolására számíthatunk,

például az iparág már most is egyre inkább a „battery pouch” (azaz a húzófüllel ellátott akkumulátortasak) megoldások felé hajlik a masszív ragasztórétegek helyett.

Az Apple helyzete különösen érdekfeszítő, hiszen a vállalat történelmileg a legzártabb hardveres ökoszisztémát tartotta fenn. Egyrészt a szabályozói nyomásnak engedve már tavaly bevezette a saját otthoni javítókészleteit, másrészt a jogszabály tartalmaz egy kiskaput: egy másik – az (EU) 2023/1670) névre hallgató – rendelet értelmében azok az akkumulátorok, amelyek 1000 teljes töltési ciklus után is képesek megőrizni eredeti kapacitásuk legalább 80 százalékát, bizonyos esetekben mentesülhetnek a legszigorúbb cserélhetőségi előírások alól – írja a lap.

A vállalat hivatalos adatai szerint a 2023-ban piacra dobott iPhone 15 sorozat modelljeitől kezdve az akkumulátoraik pontosan megfelelnek ennek a megemelt élettartam-követelménynek.

Ha az Apple a jövőben is képes garantálni ezt a magas ciklusszámot, elképzelhető, hogy számukra az új uniós szabályozás csekély hardveres átalakítást fog csak jelenteni.

A döntéshozók összességében egy fenntarthatóbb elektronikai piacot szeretnének létrehozni a szabályozásokkal. És bár a gyártóknak újra kell gondolniuk a belső architektúrát és a ragasztástechnikákat, a fogyasztók és a környezet egyaránt nyer: a készülékek élettartama kitolhatóvá válik, az e-hulladék mennyisége pedig csökkenthető anélkül, hogy a fogyasztóknak le kellene mondania a modern okostelefonok prémium dizájnjáról vagy vízállóságáról.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd a leendő kancelláriaminiszter

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Fájdalmasat zakózott a hatalmas befektetési alap, több tízmilliárd a veszteség

Jelentős, 636 milliárd norvég korona (68,4 milliárd dollár) veszteséggel zárta az első negyedévet a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja - közölte a vagyonkezelő, a Norges Bank Investment Management csütörtökön.

Gyalázkodó, szexista kommenteket kapott Schäfer Andrásék edzője: most megszólalt a tréner

Marie-Louise Eta azt mondja: gyerekkorában folyton fiúk között kellett bizonyítania, nem érdeklik a gyalázkodások.

Iran has received first Strait of Hormuz shipping toll, deputy speaker says

The Iranian official did not say who paid the toll, or how much it was. President Trump has previously said the US would target ships if they pay Iran to use the strait.

