Veszélyben a nagy mocsári csiga

A tihanyi intézet laboratóriumi vizsgálatai igazolták, hogy a vegyület olyan alapvető biológiai folyamatokat és oxidatív stresszreakciókat befolyásol a nem célzott élőlényeknél, amelyeket a mostani engedélyezési eljárások során nem mérnek kellő mélységben.

A szakemberek hangsúlyozták: a kimutatott elváltozások hosszabb távon, a kikelés után is rontják az állatok teljesítményét és alkalmazkodóképességét. Mivel az új adatok összhangban állnak több nemzetközi kutatással, a BLKI szakmai bázisa szükségesnek tartja a glifozáttal kapcsolatos monitorozási és szabályozási gyakorlat teljes újragondolását – írja a portfolio.hu.

A kutatóintézet hivatalosan is támogatja azokat a nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek a hatóanyag fokozatos kivezetését vagy jóval szigorúbb korlátozását célozzák. Álláspontjuk szerint a jövőbeni kockázatbecslések során sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a krónikus környezeti terhelésre és a hosszú távú ökológiai következmények feltárására.

Bár az Európai Bizottság korábban – az uniós kockázatértékelő hatóságok megállapításaira alapozva – újabb tíz évre, egészen

2033. december 15-ig meghosszabbította a glifozát licencét,

a jogszabályi háttér módot ad a felülvizsgálatra. Új és megalapozott tudományos eredmények birtokában az engedély korábban is felülbírálható, emellett a tagállamok saját hatáskörben, nemzeti szinten is bevezethetnek szigorításokat a lakott környezetben, a közterületeken vagy a természetvédelmi szempontból érzékeny övezetekben.