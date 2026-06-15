ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.22
usd:
302.65
bux:
135724.68
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Glifozát tartalmú gyomirtó szerek. Forrás: Facebook
Nyitókép: Forrás: Facebook

Veszélyben a nagy mocsári csiga

Infostart

A nagy mocsári csiga embrióinak növekedését, viselkedését és anyagcseréjét is súlyosan megzavarhatja a világ egyik legelterjedtebb gyomirtó hatóanyaga, a glifozát – derült ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss vizsgálatából. A kutatók szerint az eredmények a jelenlegi hatósági kockázatértékelési rendszerek hiányosságaira utalnak.

A tihanyi intézet laboratóriumi vizsgálatai igazolták, hogy a vegyület olyan alapvető biológiai folyamatokat és oxidatív stresszreakciókat befolyásol a nem célzott élőlényeknél, amelyeket a mostani engedélyezési eljárások során nem mérnek kellő mélységben.

A szakemberek hangsúlyozták: a kimutatott elváltozások hosszabb távon, a kikelés után is rontják az állatok teljesítményét és alkalmazkodóképességét. Mivel az új adatok összhangban állnak több nemzetközi kutatással, a BLKI szakmai bázisa szükségesnek tartja a glifozáttal kapcsolatos monitorozási és szabályozási gyakorlat teljes újragondolását – írja a portfolio.hu.

A kutatóintézet hivatalosan is támogatja azokat a nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek a hatóanyag fokozatos kivezetését vagy jóval szigorúbb korlátozását célozzák. Álláspontjuk szerint a jövőbeni kockázatbecslések során sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a krónikus környezeti terhelésre és a hosszú távú ökológiai következmények feltárására.

Bár az Európai Bizottság korábban – az uniós kockázatértékelő hatóságok megállapításaira alapozva – újabb tíz évre, egészen

2033. december 15-ig meghosszabbította a glifozát licencét,

a jogszabályi háttér módot ad a felülvizsgálatra. Új és megalapozott tudományos eredmények birtokában az engedély korábban is felülbírálható, emellett a tagállamok saját hatáskörben, nemzeti szinten is bevezethetnek szigorításokat a lakott környezetben, a közterületeken vagy a természetvédelmi szempontból érzékeny övezetekben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Veszélyben a nagy mocsári csiga

limnológia

glifozát

mocsári csiga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fontos hét jön a parlamentben: miniszterelnöki cikluskorlát, EU-s pénzek, mentelmi ügy és vitatott törvények

Fontos hét jön a parlamentben: miniszterelnöki cikluskorlát, EU-s pénzek, mentelmi ügy és vitatott törvények
Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a héten a parlament, a hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az Országgyűlés hétfőn Alaptörvény-módosítással dönt arról, hogy nyolc évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Kedden megkezdik a vitát a hatalmas, 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagról is, amelyre az EU-pénzek hazahozatalához van szükség.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Ma hajnalban átfogó támadás érte Ukrajnát: orosz drón / rakétacsapás érte Kijevet, Szumit, Herszont, Dnyiprót és más városokat is. Kijevben orosz dróntalálat érte a Pecserszka lavrát is, egy majdnem 1000 éve kolostort. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan személyesen találkozik majd Donald Trump amerikai vezetővel a G7-csúcson, Trump most alighanem ráfordul az ukrajnai háború lezárására így, hogy úgy fest, az iráni háborúnak vége. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem! Életveszélyes gyerekterméket hívnak vissza: nehogy használd, ha mostanában ilyet vettél

Figyelem! Életveszélyes gyerekterméket hívnak vissza: nehogy használd, ha mostanában ilyet vettél

Maxi-Cosi visszahívást indított: hibás jelzés miatt nem biztos, hogy megfelelően rögzül a gyermekülés

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran announce deal to end military operations as Trump says 'let the oil flow!'

US and Iran announce deal to end military operations as Trump says 'let the oil flow!'

Pakistan, a key mediator, says the deal will be officially signed on Friday in Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 05:19
Nemzetbiztonsági veszélyt jelent egy népszerű AI
2026. június 15. 03:40
„Viking kori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat" – hihetetlen felfedezés az Árpád-házi királyoknál
×
×