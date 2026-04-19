2026. április 19. vasárnap Emma
A Greenpeace sem talált semmi károsat Gödön

Infostart

Nem találtak egészségügyi szempontból aggályos szennyezést a hazai akkumulátorgyárak és feldolgozóüzemek környezetében végzett országos vizsgálat során – közölte a Greenpeace Magyarország. A szervezet 2026 márciusában tíz helyszínen vizsgált lakossági kutakat a környezeti terhelés felmérése érdekében.

A környezetvédő szervezet szakemberei Gödön, Komáromban, Sóskúton és Tárnokon vettek mintákat sekélyebb kutakból. A laboratóriumi elemzések során az akkumulátorgyártásnál használt fémek (antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel), valamint az N-metil-pirrolidon (NMP) jelenlétét vizsgálták.

Az eredmények alapján egyik mintában sem volt kimutatható határértéket meghaladó szennyezés.

Az NMP-oldószer jelenlétét sehol nem igazolták a mérések.

A Greenpeace tájékoztatta az érintetteket az eredményekről, ugyanakkor jelezték: a mostani mérések nem zárják ki más helyszíneken vagy egyéb anyagok esetében a környezeti terhelést, de a vizsgált pontokon jelenleg nem igazolható jelentős szennyezettség.

MLSZ-szóvivő az osztályozóról: nem lehet mindenkinek kedvezni, de remélhetőleg nagy ünnep lesz

Miközben első ránézésre úgy tűnhet, hogy a papírforma az NB I-es csapat mellett szól, éppen az a futball egyik szépsége, hogy ez a papírforma nem mindig érvényesül – mondta Szabó Gergő az osztályozó bevezetéséről az InfoRádióban. A szóvivő szerint az egymeccses osztályozó inkább az érintett NB II-es klubnak kedvezhet.
 

Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

