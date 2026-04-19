A Greenpeace sem talált semmi károsat Gödön

A környezetvédő szervezet szakemberei Gödön, Komáromban, Sóskúton és Tárnokon vettek mintákat sekélyebb kutakból. A laboratóriumi elemzések során az akkumulátorgyártásnál használt fémek (antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel), valamint az N-metil-pirrolidon (NMP) jelenlétét vizsgálták.

Az eredmények alapján egyik mintában sem volt kimutatható határértéket meghaladó szennyezés.

Az NMP-oldószer jelenlétét sehol nem igazolták a mérések.

A Greenpeace tájékoztatta az érintetteket az eredményekről, ugyanakkor jelezték: a mostani mérések nem zárják ki más helyszíneken vagy egyéb anyagok esetében a környezeti terhelést, de a vizsgált pontokon jelenleg nem igazolható jelentős szennyezettség.