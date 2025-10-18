Harmincéves a magyar kutyakutatás: az etológia nem csupán tudomány, hanem életforma

Az ELTE etológia tanszékén harminc évvel ezelőtt indult el a családi kutyákat kutató munka. A programot Csányi Vilmos professzor kezdeményezte, és mostanra már számos kutató, több tudományterület képviselője csatlakozott a nemzetközileg is magasan jegyzett kutatásokhoz. Kezdetekben egyetlen szobában elféretek a kutatók, mára viszont több mint hatvan fő dolgozik azon, hogy minél többet tudjunk a családokban élő kutyákról. Az évforduló alkalmából a kutatók podcastsorozatot indítottak, hogy elmeséljék, milyen volt egy új tudományterületet felfedezni és felidézzék az elmúlt évtizedek élményeit.

A sorozat legutóbbi részében Bőhm Sára vendége Pogány Ákos és Pongrácz Péter, az ELTE etológia tanszék két meghatározó kutatója volt. A beszélgetésben felidézték a tanszék gyökereit, köztük a legendás gödi állatház életképeit, ahol sok mai tudományos történet kezdődött. Pongrácz Péter elárulta, hogy eredetileg halakkal és nyulakkal foglalkozott, míg Pogány Ákos madarakkal – ma azonban kutyák, macskák és digitális generációk viselkedését vizsgálják.

A kutatás szabadságáról, az interdiszciplináris együttműködés erejéről és az oktatásban megvalósuló egyenlőségről is szó esett. Kiemelték, mennyire inspiráló, amikor különböző háttérből érkező emberek közösen dolgoznak alapkutatási kérdéseken, melyekből a társadalom is profitál. A kutyák után most már a macskák és vadmacskák világa is a figyelem középpontjába került, ahogy az Alfa Generáció Laborban vizsgálják, miként hat a digitális világ az ember és állat kapcsolatára.

A beszélgetésből kirajzolódik, hogy az etológia nem csupán tudomány, hanem életforma – kíváncsiság, szabadság és közösség egyszerre. A kutatók azt vallják: a kutatás felfedezés, ahol a természet és az emberi kíváncsiság találkozik, s ahol minden új kérdés új kalandot jelent.

30 éves a magyar kutyakutatás – Pogány Ákos és Pongrácz Péter – 1. rész