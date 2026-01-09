ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.39
usd:
330.8
bux:
0
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Ajkaceratops nevű, körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt növényevő dinoszaurusz leletét találták meg Iharkúton.
Nyitókép: ELTE/Matthew Dempsey

Nagy rejtélyre született magyarázat egy Magyarországon talált dinoszauruszlelettel

Infostart / MTI

A kutatók kiderítették, hogy a kréta időszakban Ceratopsia, azaz galléros vagy tülkös dinoszauruszok nemcsak Ázsiában és Amerikában, hanem Európában is megjelentek.

Új dinoszauruszleletet fedeztek fel a Veszprém vármegyei Iharkúton, amely alapjaiban változtatja meg az eurázsiai dinoszauruszok evolúciójáról alkotott eddigi elképzeléseket. Az Ajkaceratopshoz tartozó koponyalelet vizsgálata során ugyanis a kutatók kiderítették, hogy a kréta időszakban Ceratopsia, azaz galléros vagy tülkös dinoszauruszok nemcsak Ázsiában és Amerikában, hanem Európában is megjelentek – közölte az ELTE.

A közlemény szerint az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyen talált, frissen azonosított koponyalelet alapjaiban változtatja meg az eurázsiai dinoszauruszok evolúciójáról alkotott eddigi elképzeléseket. Az új koponya és a filogenetikai elemzések révén világossá vált, hogy az európai galléros dinoszauruszok nem csupán jelen voltak Európában, hanem sokkal változatosabbak voltak, mint azt korábban gondolták.

A felfedezésről beszámoló nemzetközi kutatócsoport tanulmánya a Nature című folyóiratban jelent meg, vezető szerzője Susannah Maidment (Londoni Természettudományi Múzeum) és Ősi Attila paleontológus, geológus, az ELTE Őslénytani Tanszékének tanszékvezetője volt.

A Ceratopsia dinoszauruszok, azaz a Triceratops és más galléros dinoszauruszok csoportjába tartozó fosszíliák eddig rendkívül ritkák voltak Európában, míg Ázsiában és Észak-Amerikában széles körben elterjedtek. Az új lelet alapján végzett kutatások azonban megerősítik, hogy az Ajkaceratops a Ceratopsiák csoportjába tartozik.

Ez a dinoszaurusz körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt Európában, amely akkoriban a Tethys-tenger szélén elszórt szigetek sorozata volt.

A tanulmányból az is kiderül, hogy egyes rhabdodontida Ornithopoda dinoszauruszok, amelyeket az Iguanodon rokonainak tartottak és csak Európából voltak ismertek, valójában szintén Ceratopsia dinoszauruszok voltak.

A beszámoló szerint a Ceratopsia dinoszauruszok Európában eddig csak néhány rosszul megőrzött, töredékes és ellentmondásos fosszília alapján voltak ismertek. Az Ajkaceratopshoz tartozó új fosszíliák közelmúltbeli felfedezése arra késztette a kutatókat, hogy újra megvizsgálják ezt a fajt. Eddig ugyanis az Ajkaceratops, amelyet először 2010-ben írtak le, ellentmondásosnak bizonyult: egyesek galléros dinoszaurusznak tartották, mások pedig az Iguanodon rokonának, de Ceratopsia jellegzetességekkel.

A kozmai Ajkaceratops új koponyaleletének 3D rekonstrukciója (Modell: Luke Meade)
A kozmai Ajkaceratops új koponyaleletének 3D rekonstrukciója (Modell: Luke Meade)

Az Ajkaceratops új, teljesebb koponyaleletének, valamint az erről készült CT felvételeknek köszönhetően és az evolúciós kapcsolatok többszörös elemzésének segítségével a kutatócsoport megállapította, hogy

ez a dinoszaurusz nemcsak Ceratopsia volt, hanem a korábban Iharkútról leírt Mochlodon nevű rhabdodontida is ugyanahhoz a fajhoz tartozott.

Az elemzések azt is kimutatták, hogy néhány más, korábban rhabdodontidának tartott dinoszaurusz is régóta tévesen volt besorolva, és szintén Ceratopsia volt.

Az európai Ceratopsiák létezésének megerősítésével a tanulmány kitölt egy régóta fennálló hiányosságot ezeknek a dinoszauruszoknak az északi féltekén való vándorlásában. Az eredmények emellett arra ösztönzik a kutatókat, hogy újragondolják az európai mezozoikumi növényevők elterjedésével és életmódjával kapcsolatos eddigi ismereteiket.

A közlemény szerint a most megjelent tanulmány rámutat a múzeumi gyűjtemények fontosságára is. Az új felfedezésekből és a legmodernebb technikákból származó adatok felhasználásával ugyanis a természettudományi gyűjteményekben őrzött számos kincs újbóli értékelésével és újraértelmezésével a tudósok még jobban megérthetik ezeknek az állatoknak az életét, az időben bekövetkezett evolúciójukat, valamint az élővilág történetét.

Az iharkúti lelőhelyen feltárt dinoszauruszleletek a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának gyűjteményi anyagát gyarapítják.

Kezdőlap    Tudomány    Nagy rejtélyre született magyarázat egy Magyarországon talált dinoszauruszlelettel

dinoszaurusz

elte

lelet

iharkút

ajkaceratops

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Válságban van a tejágazat az európai túltermelés és az alacsony felvásárlási árak miatt. A kormány tejautomaták létesítésére írt ki pályázatot. Erről Nagy István agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Változott az előrejelzés, a durva ónos eső és az extrém hideg ezekben a megyékben érkezik

Változott az előrejelzés, a durva ónos eső és az extrém hideg ezekben a megyékben érkezik

Jégpáncél lesz az utakon: veszélyes lesz az időjárás pénteken a közlekedőkre, valamint az idősebbekre és betegekre, mivel a –15 fok alatti hideg nagyon megterheli a szervezetet.
 

Az egyik vasúti fővonalon összeomlott a vonatközlekedés péntek reggel

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Tékép: újabb havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám

Fotókon a katonai monstrum, ami menteni érkezett a Vértesbe

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában

Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában

Rengeteg politikai fogvatartottat szabadon engedett Venezuela új vezetése - számolt be a New York Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem! Ha autóba ülsz pénteken erre kell odafigyelned, hogy elkerüld a bajt

Figyelem! Ha autóba ülsz pénteken erre kell odafigyelned, hogy elkerüld a bajt

A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Huge anti-government protests in Tehran and other Iranian cities, videos show

Huge anti-government protests in Tehran and other Iranian cities, videos show

Rallies on major roads in the capital and in Iran's second city were peaceful and not dispersed by security forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 05:15
Főzni és a hűtőben kiigazodni is könnyebb lett – itt a szintlépés
2026. január 8. 20:42
Új technológiát teszteltek Kínában: öt kamiont vezetett egyetlen ember
×
×
×
×