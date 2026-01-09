Nagy rejtélyre született magyarázat egy Magyarországon talált dinoszauruszlelettel

Új dinoszauruszleletet fedeztek fel a Veszprém vármegyei Iharkúton, amely alapjaiban változtatja meg az eurázsiai dinoszauruszok evolúciójáról alkotott eddigi elképzeléseket. Az Ajkaceratopshoz tartozó koponyalelet vizsgálata során ugyanis a kutatók kiderítették, hogy a kréta időszakban Ceratopsia, azaz galléros vagy tülkös dinoszauruszok nemcsak Ázsiában és Amerikában, hanem Európában is megjelentek – közölte az ELTE.

A közlemény szerint az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyen talált, frissen azonosított koponyalelet alapjaiban változtatja meg az eurázsiai dinoszauruszok evolúciójáról alkotott eddigi elképzeléseket. Az új koponya és a filogenetikai elemzések révén világossá vált, hogy az európai galléros dinoszauruszok nem csupán jelen voltak Európában, hanem sokkal változatosabbak voltak, mint azt korábban gondolták.

A felfedezésről beszámoló nemzetközi kutatócsoport tanulmánya a Nature című folyóiratban jelent meg, vezető szerzője Susannah Maidment (Londoni Természettudományi Múzeum) és Ősi Attila paleontológus, geológus, az ELTE Őslénytani Tanszékének tanszékvezetője volt.

A Ceratopsia dinoszauruszok, azaz a Triceratops és más galléros dinoszauruszok csoportjába tartozó fosszíliák eddig rendkívül ritkák voltak Európában, míg Ázsiában és Észak-Amerikában széles körben elterjedtek. Az új lelet alapján végzett kutatások azonban megerősítik, hogy az Ajkaceratops a Ceratopsiák csoportjába tartozik.

Ez a dinoszaurusz körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt Európában, amely akkoriban a Tethys-tenger szélén elszórt szigetek sorozata volt.

A tanulmányból az is kiderül, hogy egyes rhabdodontida Ornithopoda dinoszauruszok, amelyeket az Iguanodon rokonainak tartottak és csak Európából voltak ismertek, valójában szintén Ceratopsia dinoszauruszok voltak.

A beszámoló szerint a Ceratopsia dinoszauruszok Európában eddig csak néhány rosszul megőrzött, töredékes és ellentmondásos fosszília alapján voltak ismertek. Az Ajkaceratopshoz tartozó új fosszíliák közelmúltbeli felfedezése arra késztette a kutatókat, hogy újra megvizsgálják ezt a fajt. Eddig ugyanis az Ajkaceratops, amelyet először 2010-ben írtak le, ellentmondásosnak bizonyult: egyesek galléros dinoszaurusznak tartották, mások pedig az Iguanodon rokonának, de Ceratopsia jellegzetességekkel.

A kozmai Ajkaceratops új koponyaleletének 3D rekonstrukciója (Modell: Luke Meade)

Az Ajkaceratops új, teljesebb koponyaleletének, valamint az erről készült CT felvételeknek köszönhetően és az evolúciós kapcsolatok többszörös elemzésének segítségével a kutatócsoport megállapította, hogy

ez a dinoszaurusz nemcsak Ceratopsia volt, hanem a korábban Iharkútról leírt Mochlodon nevű rhabdodontida is ugyanahhoz a fajhoz tartozott.

Az elemzések azt is kimutatták, hogy néhány más, korábban rhabdodontidának tartott dinoszaurusz is régóta tévesen volt besorolva, és szintén Ceratopsia volt.

Az európai Ceratopsiák létezésének megerősítésével a tanulmány kitölt egy régóta fennálló hiányosságot ezeknek a dinoszauruszoknak az északi féltekén való vándorlásában. Az eredmények emellett arra ösztönzik a kutatókat, hogy újragondolják az európai mezozoikumi növényevők elterjedésével és életmódjával kapcsolatos eddigi ismereteiket.

A közlemény szerint a most megjelent tanulmány rámutat a múzeumi gyűjtemények fontosságára is. Az új felfedezésekből és a legmodernebb technikákból származó adatok felhasználásával ugyanis a természettudományi gyűjteményekben őrzött számos kincs újbóli értékelésével és újraértelmezésével a tudósok még jobban megérthetik ezeknek az állatoknak az életét, az időben bekövetkezett evolúciójukat, valamint az élővilág történetét.

Az iharkúti lelőhelyen feltárt dinoszauruszleletek a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának gyűjteményi anyagát gyarapítják.