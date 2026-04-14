ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.88
usd:
308.25
bux:
139171.35
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában játszott Olympique Marseille-Liverpool F. C. mérkõzésen Marseille-ban 2026. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Szoboszlai Dominik számára extra motiváció, hogy Budapesten lesz a BL-döntő

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Ha úgy érzem, fáradok, akkor csak elég ránéznem a BL-labdára, mert rá van írva, hogy Budapest. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ott lehessek én is” – nyilatkozta az RTL-nek adott interjújában a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya.

A Liverpool labdarúgócsapata ma este játssza a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő hazai visszavágóját. Az angol klub az első, párizsi mérkőzésen 2–0-ra kikapott. A Mersey-parti csapat magyar középpályása, Szoboszlai Dominik a sorsdöntő meccs előtt az RTL-nek nyilatkozott, és egyebek mellett arról is beszélt, mire kell a legjobban odafigyelniük a BL-címvédő ellen.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint nem kaphatnak gólt az Anfielden, de hozzátette: ha kettővel több gólt szereznek, akkor végül is teljesen mindegy, hogy kapnak-e gólt vagy sem.

„Az elején mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy ne kapjunk, mert egy ilyen csapat ellen háromgólos hátrányból visszajönni nem egyszerű”

– jegyezte meg Szoboszlai Dominik.

Azt gondolja, ha jól kezdenek, bármi megtörténhet, ezért úgy mennek ki a stadionba, és úgy vetik bele magukat a meccsbe a kezdő sípszó után, hogy ne tudjon kibontakozni az ellenfél.

Az interjúban szóba került Mohamed Szalah is, aki a szezon végén távozik a Liverpool csapatától. „Ő sokat jelent nekem, a pályán és azon kívül is. Sokat tanultam tőle. Én belsősként tudtam, hogy elmegy, ő pedig van annyira profi, hogy az idény végéig olyan teljesítményt nyújtsunk, mint a Fulham ellen” – mondta a magyar labdarúgó. A Liverpool múlt hétvégén hazai pályán 2–0-ra győzte le a Fulhamet a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominikot a májusi, budapesti BL-döntőről is kérdezték. Mint fogalmazott, plusz lökést ad neki, hogy a magyar főváros ad otthont az idei finálénak.

„Ha úgy érzem, fáradok, akkor csak elég ránéznem a labdára, mert rá van írva, hogy Budapest. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ott lehessek én is”

– tette hozzá a középpályás.

A Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában, előtte pedig sztárfellépőként a The Killers ad majd rövid koncertet a stadionban. Ha a Liverpool búcsúztatná a negyeddöntőben a PSG-t, a legjobb négy között a Real Madrid–Bayern München párharc továbbjutójával játszhatna.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik számára extra motiváció, hogy Budapesten lesz a BL-döntő

labdarúgás

bajnokok ligája

liverpool

szoboszlai dominik

paris saint-germain

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás után: meddig tart a forint lendülete?

Választás után: meddig tart a forint lendülete?

Hétfőn jókorát erősödött a forint, a Tisza kétharmados győzelmének híre és Magyar Péter Varga Mihállyal való együttműködésről szóló nyilatkozata négyéves csúcsra repítette a hazai fizetőeszközt. A kérdés az, hogy a nagy erősödés után és az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanságok közepette folytatódhat-e még a forint menetelése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan betolakodók bukkantak fel a hazai erdőkben: cukinak tűnnek, de hatalmas kárt okozhatnak

Váratlan betolakodók bukkantak fel a hazai erdőkben: cukinak tűnnek, de hatalmas kárt okozhatnak

Bár sokak számára aranyos állatnak tűnik, a mosómedve valójában inváziós faj, amely komoly természetvédelmi kockázatot jelent - hívja fel a figyelmet a Szegedi Vadaspark.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 12:27
Élvonalbeli amerikai kosárcsapat draftolt magyar játékost
2026. április 14. 08:13
Hatalmas meccsnek ígérkezik az esti Barca-Atlético összecsapás – sport a tévében
×
×