Szoboszlai Dominik számára extra motiváció, hogy Budapesten lesz a BL-döntő

A Liverpool labdarúgócsapata ma este játssza a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő hazai visszavágóját. Az angol klub az első, párizsi mérkőzésen 2–0-ra kikapott. A Mersey-parti csapat magyar középpályása, Szoboszlai Dominik a sorsdöntő meccs előtt az RTL-nek nyilatkozott, és egyebek mellett arról is beszélt, mire kell a legjobban odafigyelniük a BL-címvédő ellen.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint nem kaphatnak gólt az Anfielden, de hozzátette: ha kettővel több gólt szereznek, akkor végül is teljesen mindegy, hogy kapnak-e gólt vagy sem.

„Az elején mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy ne kapjunk, mert egy ilyen csapat ellen háromgólos hátrányból visszajönni nem egyszerű”

– jegyezte meg Szoboszlai Dominik.

Azt gondolja, ha jól kezdenek, bármi megtörténhet, ezért úgy mennek ki a stadionba, és úgy vetik bele magukat a meccsbe a kezdő sípszó után, hogy ne tudjon kibontakozni az ellenfél.

Az interjúban szóba került Mohamed Szalah is, aki a szezon végén távozik a Liverpool csapatától. „Ő sokat jelent nekem, a pályán és azon kívül is. Sokat tanultam tőle. Én belsősként tudtam, hogy elmegy, ő pedig van annyira profi, hogy az idény végéig olyan teljesítményt nyújtsunk, mint a Fulham ellen” – mondta a magyar labdarúgó. A Liverpool múlt hétvégén hazai pályán 2–0-ra győzte le a Fulhamet a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominikot a májusi, budapesti BL-döntőről is kérdezték. Mint fogalmazott, plusz lökést ad neki, hogy a magyar főváros ad otthont az idei finálénak.

„Ha úgy érzem, fáradok, akkor csak elég ránéznem a labdára, mert rá van írva, hogy Budapest. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ott lehessek én is”

– tette hozzá a középpályás.

A Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában, előtte pedig sztárfellépőként a The Killers ad majd rövid koncertet a stadionban. Ha a Liverpool búcsúztatná a negyeddöntőben a PSG-t, a legjobb négy között a Real Madrid–Bayern München párharc továbbjutójával játszhatna.