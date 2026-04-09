Arne Slot szerint túlélő üzemmódban játszott a Liverpool

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy csapata „túlélő üzemmódban” volt a PSG ellen. A Manchester City elleni 4-0-s FA-kupa-kudarc után jött az újabb vereség, amely nagyon megnehezíti a Liverpool helyzetét, de a „csak 0–2” ad némi reményt a visszavágóra.

A klub hívei a Vörösök korábbi nagy feltámadásait, például az AS Roma vagy a Barcelona ellenit idézik az Anfield Roadra gondolva, vagy akár a leghíresebbet, az AC Milan elleni isztambulit, ugyanakkor azt is tudják, hogy mindhárom esetben sokkal jobb, sokkal összeszedettebb volt a Liverpool.

Slot azt mondta: „A PSG életben tartott minket azzal, hogy nem tudta növelni a kétgólos különbséget. A mérkőzés nagy részében túlélő üzemmódban voltunk, de talán igaz ez a szezonnak a teljes mostani részére”.

A Vörösök egyszer sem találták el a párizsiak kapuját, s mindkét félidőben kaptak egy-egy gólt. A PSG játékosai könnyen kiüthették volna az angol bajnokot a mérkőzés utolsó szakaszában. Ibrahima Konaté ellen kétszer is ítélhetett volna büntetőt a játékvezetőt, különösen a második volt egyértelműnek tűnő, amikor meglökte Nuno Mendest. Ousmane Dembélé legalább három nagy helyzetet kihagyott.

A PSG 18-szor kísérletezett kapura lövéssel, hatszor el is találta Mamardasvili „ketrecét”, az xG 2,2 volt. A Liverpool ezzel szemben csak háromszor próbálkozott, nem találta el a kaput, az xG 0,18 volt. A franciák 74 százalékban birtokolták a labdát.

Arne Slot ötvédős rendszerrel kísérletezett, ezt korábban csak egyszer, ősszel, a Crystal Palace ellen játszatta. Nem jött be, de nem csak ez volt a baj.

A Liverpool önbizalomhiányos, a francia sajtó megítélése szerint megszeppent, elképzelés nélküli csapat benyomását keltette.

Az Opta frissített előrejelzése szerint a Liverpoolnak 15 százalék esélye maradt továbbjutni a párharcból és mindössze két százalék esélye a budapesti döntő megnyerésére.