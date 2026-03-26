Lehullt a lepel: ők lesznek a májusi, budapesti BL-döntő sztárfellépői

A zenekar és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) is megerősítette, hogy a The Killers lép fel a májusi, budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt. A promóciós videóban felbukkan David Beckham, a Real Madrid és a Manchester United korábbi futballistája is, a felvételből pedig egyértelműen kiderül, hogy az amerikai együttes kiemelt szerepet kap a legrangosabb európai kupasorozat idei fináléjának felvezetéseként – írja a 24.hu.

A rövid koncert negyedórával a 18 órakor kezdődő meccs előtt indul, és az UEFA honlapján, valamint hivatalos YouTube-csatornáján is látható lesz majd. A Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában.

Race you there? @thekillers perform at the UCL Final Kick Off Show by PEPSI on May 30th. #pepsikickoffshow pic.twitter.com/PbA2IKUJUz — The Killers (@thekillers) March 26, 2026

Az eddig több mint 35 millió albumot eladó és számos zenei elismerést bezsebelő ikonikus banda Indul a verseny címmel a fellépés előtt egy rövid klipet is kiadott, amelyben a frontember, Brandon Flowers és David Beckham méri össze tudását egy rövid országúti gyorsasági verseny keretében.

„Amikor felkértek bennünket, hogy játsszunk a Bajnokok Ligája döntőjének kezdőrúgása előtt, habozás nélkül igent mondtunk – bizonyos események önmagukért beszélnek. Hatalmas megtiszteltetés lesz két remek csapat összecsapását megünnepelni, amely minden bizonnyal feledhetetlen lesz” – idézi az UEFA közleménye az együttest.