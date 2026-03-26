INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
337.82
bux:
122067.8
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A The Killers zenekar tagjai.
Nyitókép: Frazer Harrison/Getty Images/RRHOF

Lehullt a lepel: ők lesznek a májusi, budapesti BL-döntő sztárfellépői

Infostart

Egy rövid promóciós klipet is forgattak, amelyben feltűnik David Beckham.

A zenekar és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) is megerősítette, hogy a The Killers lép fel a májusi, budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt. A promóciós videóban felbukkan David Beckham, a Real Madrid és a Manchester United korábbi futballistája is, a felvételből pedig egyértelműen kiderül, hogy az amerikai együttes kiemelt szerepet kap a legrangosabb európai kupasorozat idei fináléjának felvezetéseként – írja a 24.hu.

A rövid koncert negyedórával a 18 órakor kezdődő meccs előtt indul, és az UEFA honlapján, valamint hivatalos YouTube-csatornáján is látható lesz majd. A Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában.

Az eddig több mint 35 millió albumot eladó és számos zenei elismerést bezsebelő ikonikus banda Indul a verseny címmel a fellépés előtt egy rövid klipet is kiadott, amelyben a frontember, Brandon Flowers és David Beckham méri össze tudását egy rövid országúti gyorsasági verseny keretében.

„Amikor felkértek bennünket, hogy játsszunk a Bajnokok Ligája döntőjének kezdőrúgása előtt, habozás nélkül igent mondtunk – bizonyos események önmagukért beszélnek. Hatalmas megtiszteltetés lesz két remek csapat összecsapását megünnepelni, amely minden bizonnyal feledhetetlen lesz” – idézi az UEFA közleménye az együttest.

budapest

labdarúgás

bajnokok ligája

döntő

david beckham

puskás aréna

fellépő

the killers

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

A Richter Gedeon 2026. április 29-én 10 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés helye a Richter központja Budapest: Gyömrői út 34-36 - írja közleményében a Richter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

Egy Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális felmérés szerint a ChatGPT messze a legnépszerűbb mesterségesintelligencia-eszköz a régióban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 09:10
Válogatott topfoci Angliával, Németországgal, Spanyolországgal – sport a tévében
2026. március 27. 08:05
Kós Hubert hatalmas egyéni csúcsot úszott, de így is csak második lett
×
×