Az elmúlt évek legjobb liverpooli játékosa távozik a Vörösöktől

Mohamed Szalah, a Liverpool csatára bejelentette, hogy a szezon végén távozik a klubtól.

A 33 éves egyiptomi válogatott játékos, aki 2017 júniusában igazolt a Liverpoolhoz az AS Romától, videóüzenetben erősítette meg a hírt, közösségi média csatornáján.

„Sajnos, elérkezett a nap. Ez a búcsúm első része” – mondta. – „A szezon végén elhagyom a Liverpoolt.”