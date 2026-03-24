Az elmúlt évek legjobb liverpooli játékosa távozik a Vörösöktől

Mohamed Szalah, a Liverpool csatára bejelentette, hogy a szezon végén távozik a klubtól.
?| Mohamed Salah at Liverpool:— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) March 24, 2026
A 33 éves egyiptomi válogatott játékos, aki 2017 júniusában igazolt a Liverpoolhoz az AS Romától, videóüzenetben erősítette meg a hírt, közösségi média csatornáján.
„Sajnos, elérkezett a nap. Ez a búcsúm első része” – mondta. – „A szezon végén elhagyom a Liverpoolt.”
March 24, 2026