ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrew Robertson, a Liverpool játékosa (j2) csapattársaival, köztük Szoboszlai Dominikkal (b), miután megszerezte csapata elsõ gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának elsõ fordulójában játszott Liverpool-Atlético Madrid mérkõzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. szeptember 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlaiéknak végre volt egy jó estéjük, és „magyar nap” is volt

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool kétgólos sikert aratott a vendég Fulham felett az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában.

A Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójára is készülő hazaiaknál Szoboszlai végig pályán volt, Kerkez azonban ezúttal a kispadról nézte végig az összecsapást. A liverpooli gólokon a mindössze 17 éves Rio Ngumoha és a szezon végén távozó egyiptomi Mohamed Szalah osztoztak. A címvédő Vörösök három nyeretlen bajnoki után tudtak ismét győzni a Premier League-ben.

Az éllovas Arsenal meglepetésre 2-1-re kikapott a vendég, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatától az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában, szombaton.

A vendégek már a 17. percben megszerezték a vezetést a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával, az Ágyúsok azonban még a szünet előtt egyenlítettek Viktor Gyökeres büntetőjével. A második játékrészben hiába próbálkozott többször kapura lövéssel a hazai csapat, újabb gólt Alex Scott révén a Bournemouth szerzett, amely így a Manchester United után másodikként tudott nyerni az Emirates Stadionban a Premier League mostani szezonjában. A magyar válogatott középpályás a 85. percben lépett pályára.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlaiéknak végre volt egy jó estéjük, és „magyar nap” is volt

premier league

liverpool

szoboszlai dominik

kerkez milos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: megjöttek a 7:00 órás részvételi eredmények

Választás 2026: megjöttek a 7:00 órás részvételi eredmények

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 7 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján akár minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, de az első ilyen jelentések még nem tökéletesen irányadók. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra: mutatjuk a meccseket, ma is lesz mit nézni

Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra: mutatjuk a meccseket, ma is lesz mit nézni

A mai nap bőséges futballkínálatot ígér: délután szinte egyszerre zajlanak a legrangosabb európai bajnokságok mérkőzései, estére pedig igazi csemegék maradnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 11. 21:45
Megúszhatja a kiesést az MTK, a Kazincbarcikának annyi az NB I-ben
2026. április 11. 21:00
Seregély Míra a hazai rendezésű hoki-vb előtt: minden meccs nagyon szoros lesz, nüanszokon múlhat a feljutás
×
×