Szoboszlaiéknak végre volt egy jó estéjük, és „magyar nap” is volt

A Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójára is készülő hazaiaknál Szoboszlai végig pályán volt, Kerkez azonban ezúttal a kispadról nézte végig az összecsapást. A liverpooli gólokon a mindössze 17 éves Rio Ngumoha és a szezon végén távozó egyiptomi Mohamed Szalah osztoztak. A címvédő Vörösök három nyeretlen bajnoki után tudtak ismét győzni a Premier League-ben.

Az éllovas Arsenal meglepetésre 2-1-re kikapott a vendég, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatától az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában, szombaton.

A vendégek már a 17. percben megszerezték a vezetést a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával, az Ágyúsok azonban még a szünet előtt egyenlítettek Viktor Gyökeres büntetőjével. A második játékrészben hiába próbálkozott többször kapura lövéssel a hazai csapat, újabb gólt Alex Scott révén a Bournemouth szerzett, amely így a Manchester United után másodikként tudott nyerni az Emirates Stadionban a Premier League mostani szezonjában. A magyar válogatott középpályás a 85. percben lépett pályára.