Hat bérletet is kínálnak a 2025-2026-os évadra a Nemzeti Filharmonikusok

Hat bérletet kínál a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar a 2026/27-es évadra.

A Kocsis és Opera-bérletek mellett a jövő évadra is meghirdetik a Ferencsik, a Lukács, a Pászti és a Próbatermi vendégség sorozatokat – mondta el Herboly Domonkos főigazgató az évadot ismertető keddi sajtótájékoztatón a Müpában.

Idén nyáron is megvalósulnak a Beethovennel a szabadban estek Martonvásáron, nyitókoncertet adnak a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, fellépnek a Budapesti Wagner-napokon, továbbá folytatódik a gyerekeket megszólító Úton a zene program is – tette hozzá.

A bérleten kívül események között szerepel a novemberi Kocsis-emlékhangverseny, a karácsonyi koncert, a januári Rahmanyinov-műsor és a magyar klasszikus zene napjának alkalmából elhangzó program.

A zárt termi koncerteknek a Müpa, a Zeneakadémia, a Pesti Vigadó, valamint a Nemzeti Filharmonikusok Müpában található próbaterme ad otthont.

Az Opera-bérletben októberben magyarországi bemutatóként Silver Csipkerózsika, novemberben Mozart Don Giovanni, 2027 februárjában Bellini Norma, majd 2027 áprilisában szintén magyarországi bemutatóként Hahn A karmelita című műve hangzik el – mondta el Vashegyi György főzeneigazgató.

A Kocsis-bérletben többek között Schumann Genovéva-nyitánya, Wagner A nürnbergi mesterdalnokok-nyitánya, Dvorák Szláv táncai és Sosztakovics 1. (a-moll) hegedűversenye hangzik el. Decemberben Mahler 6. szimfóniájával az előadás karmesterét, Kovács Jánost köszöntik 75. születésnapja alkalmából.

A szeptemberi évadnyitó koncerten Kósa György 7. (Mohács) szimfóniájának ősbemutatója mellett Sugár Rezső Hunyadi – Hősi ének és Bartók 1. hegedűversenye hallható.

A Ferencsik-bérletben kevésbé ismert 18-19. századi szerzők, mások mellett Antonio Casimir Cartellieri, Ferdinand Ries, Luigi Cherubini és Louis Spohr művei is megszólalnak Mozart, Haydn, Schubert és Mendelssohn alkotásai mellett.

A Lukács-bérletben Mendelssohn és Dragony Tímea, Schubert és Szokolay Sándor, Brahms, Bartók és Dohnányi, valamint Haydn, Schumann és Balogh Máté művei találkoznak egy-egy koncerten.

A Próbatermi vendégség sorozat négy alkalommal várja a közönséget Schubertiáda, Szláv romantika, Az osztrák-magyar monarchia zenéi és Beethoven 200 címmel.

A Nemzeti Énekkart középpontba állító Pászti-bérletben három hangverseny lesz a jövő évadban, egy francia, egy orosz és egy német est – közölte Somos Csaba karigazgató.

A francia esten Saint-Saëns, Morten Lauridsen és Gabriel Fauré, áprilisban a Szent István Filharmonikusok közreműködésével Rahmanyinov és Prokofjev, májusban Mendelssohn művei szólalnak meg.

A Kocsis Zoltán emlékesten november 6-án Brahms műveit hallhatja a közönség Pasztircsák Polina szoprán és Julian Orlishausen bariton közreműködésével, a karácsonyi koncerten Bach, Honegger és Schumann művei hallhatók december 17-én, 2027. január 21-én Carlo Montanaro vezényletével Rahmanyinov-est szólal meg, a jövő év májusában Keller András vezényletével Kocsis Zoltánra emlékeznek.

Az évad fellépői között szerepel mások mellett Francois Leleux oboaművész, Pusker Júlia hegedűművész, Szűcs Máté brácsa- és Arne Zeller csellóművész, Várjon Dénes, Berecz Mihály és Rozsonits Ildikó zongoraművész, Tarkövi Gábor trombitaművész, Alessandro Luongo bariton és Kolonits Klára koloratúrszoprán. Baráti Kristóf és Kelemen Barnabás hegedűművészek karmesteri minőségben is közönség elé lépnek.

A koncerteket mások mellett Lawrence Foster, Giancarlo Andretta, Attilio Cremonesi, Riccardo Frizza, Gabriel Bebeselea, Alevtina Ioffe, Cser Ádám, Csillag Béni, Farkas Róbert, Keller András, Kovács János, Vashegyi György és Somos Csaba vezényli.