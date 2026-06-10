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Járványveszélyre figyelmeztető felirat egy lezárt szarvasmarhatelepre vezető úton Dunakilitin 2025. április 2-án. A 2500 állatot számláló gazdaságban a szarvasmarha-állományban igazolták a ragadós száj- és körömfájás vírus jelenlétét. Újabb két telepen, Darnózselin és Dunakilitin jelent meg Győr-Moson-Sopron vármegyében a ragadós száj- és körömfájás vírusa.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Támogatáshoz jutnak a ragadós száj- és körömfájás miatt érintett juh- és sertéstartók

Infostart / MTI

Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körömfájás-járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak, a kérelmeket 2026. június 15. és június 30. között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz – közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) azt követően, hogy megjelent az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete.

A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb 2026. június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezettel.

Az igazolást a szervezet elektronikus úton, közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg, így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk – tették hozzá.

Ismertették, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertéságazati területi felelősök közreműködésével, míg a juhállomány tekintetében a Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet látja el ezt a feladatot.

Az állatbetegségek elleni védekezés mellett kiemelten fontos a gazdálkodókat ért jövedelemkiesés mérséklése, hiszen a termelők fizetőképességének megőrzése alapvető feltétele az állattenyésztési ágazat stabil működésének és versenyképességének – hangsúlyozta az AÉM közleményében.

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támogatás

állattenyésztés

száj- és körömfájás

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