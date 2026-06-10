Meteorológusi ígéret: most már tényleg jön a csapadék – narancs riasztás

Villámfényes éjszaka elé nézünk az időképes jóslat szerint, heves viharok vannak kilátásban, jégverés és durva szél is jön.

Zivatar miatt a Balatontól déli megyékre narancssárga riasztást adtak ki.

A háttérben egy hullámzó hidegfront pörgeti fel az eseményeket, ezért nem lesz hiány izgalmakból. Napközben többségében északon, északkeleten alakulhatnak ki zivatarok, néhol már ezek között is lehet egy-egy intenzívebb cella.

Éjjel nyugat felől rendszerbe szerveződött zivatarok érik el a Dunántúlt, melyek az éjszaka folyamán kelet felé fognak haladni. A Duna vonalát nagyjából éjfél körül éri el a rendszer, majd csütörtök reggelre már a keleti megyékre fog korlátozódni a záporos, zivataros időjárás.

Jó eséllyel heves zivatarok is előfordulhatnak, kiemelten a Dunántúl déli felén, a HungaroMet emiatt Baranya, Somogy és Tolna megyékre narancssárga figyelmezetést adott ki, a többi megyében citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Ezekhez a zivatarokhoz nagyobb méretű, akár 2–4 centiméter átmérőjű jég, felhőszakadás és 80–90 km/órát meghaladó széllökések társulhatnak.

A csapadékzóna csütörtök kora délelőtt kelet, északkelet felé elhagyja az országot, ezt követeően zivatartevékenység már nem várható. Mindenhol visszaesik a hőmérséklet a front mögött, a szeles időben 20–27 fokra készülhetünk.

A HungaroMetnél mindez így néz ki: