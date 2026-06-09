A Szent István parkban őrzik majd Fenyő Miklós emlékét – mutatjuk a szobor makettjét

A szobrot a tervek szerint 2027. március 12-én, Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatják fel. Az emlékmű nemcsak egy kivételes művész előtt tiszteleg, hanem a kerülethez fűződő különleges kapcsolatát is őrzi majd a jövő generációi számára – írta Tóth József.

A január 31-én elhunyt zenészlegenda több mint ötven éven át élt a Pozsonyi úton, a Szent István park közelében, életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a XIII. kerülethez. „Családjával egyeztetve állítunk méltó emléket néhai díszpolgárunknak” – zárul a bejegyzés.