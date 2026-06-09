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Budapest, 2026. január 31. Életének 79. évében elhunyt Fenyõ Miklós énekes, dalszerzõ - közölték 2026. január 31-én a zenész hivatalos Facebook-oldalán. A felvétel Fenyõ Miklósról a Hogy volt?! címû tv-mûsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában készült Budapesten 2019. január 16-án. MTVA Fotó: Zih Zsolt
Nyitókép: MTVA Fotó: Zih Zsolt

A Szent István parkban őrzik majd Fenyő Miklós emlékét – mutatjuk a szobor makettjét

Infostart

Elkészült a gipszmakett és megvan a helyszín is: terveink szerint a Szent István park 26. szám előtt állítunk egész alakos szobrot Fenyő Miklósnak – közölte Tóth József, a XIII. kerület polgármestere a közösségi oldalán, hozzátéve: a pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán Előd szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra; a javaslatot a héten tárgyalják az illetékes bizottságok.

A szobrot a tervek szerint 2027. március 12-én, Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatják fel. Az emlékmű nemcsak egy kivételes művész előtt tiszteleg, hanem a kerülethez fűződő különleges kapcsolatát is őrzi majd a jövő generációi számára – írta Tóth József.

A január 31-én elhunyt zenészlegenda több mint ötven éven át élt a Pozsonyi úton, a Szent István park közelében, életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a XIII. kerülethez. „Családjával egyeztetve állítunk méltó emléket néhai díszpolgárunknak” – zárul a bejegyzés.

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Kezdőlap    Kultúra    A Szent István parkban őrzik majd Fenyő Miklós emlékét – mutatjuk a szobor makettjét

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