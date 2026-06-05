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Aréna
Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
2026. június 5. 18:00
Gáncs Kristóf a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
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2026. június 5. 00:00Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke