Élőben közvetítik a Mandoki Soulmates csütörtök esti koncertjét

Ismét világsztárok lépnek színpadra a Mandoki Soulmates zenekarban a fővárosban. A progrock-dzsessz supergroup csütörtökön este a Budai Várban, a Szentháromság téren ad nagyszabású koncertet 50 év szabadságvágy címmel, a Szent István napi ünnephez kapcsolódva.

"Jó buli lesz, komolyan felkészültünk rá. Olyan dalok is előkerülnek, amelyeket nem szoktunk játszani, például egy dal a honvágyról, valamint személyes és aktuális témákról is szó lesz. A Mandoki Soulmates gyakorlatilag az eredeti összeállításában fog játszani, világsztárok sorával, idősebbekkel és fiatalabbakkal" - hangsúlyozta Leslie Mandoki.

A koncertet, amely a rock, a jazz és a progresszív zene elemeit ötvözve idézi fel Leslie Mandoki és világsztárokból álló zenekara elmúlt öt évtizedét, élőben közvetítik a formáció YouTube-csatornáján.

A művész 1975-ben a diktatúra elől menekült Nyugatra, most pedig szimbolikusan visszatér a szabadság jelképének számító Bem Klub szellemiségéhez. Mandoki szerint a koncert „nemcsak személyes vallomás, hanem közös ünnep a barátságról, a hitről és a zene határokon átívelő erejéről".

A Soulmates 1992-ben alakult, a világhírű tagok közül Mandoki mellett Mike Stern, Randy Brecker, Bill Evans, Richard Bona, Tony Carey (Rainbow), John Helliwell és Jesse Siebenberg (Supertramp) is ott lesz a csütörtöki esten.

"Mike, Randy és Bill már az első lemezünkön játszott, akárcsak Al Di Meola és Ian Anderson a Jethro Tullból, vagy Jack Bruce, a Cream basszusgitárosa, akit azóta sajnos elveszítettük. Óriási megtiszteltetés ilyen nagyságokkal játszani, Bill Evans például Miles Davis mellett kezdte a karrierjét, igaz, utána csinált még 35 lemezt" - sorolta Leslie Mandoki.